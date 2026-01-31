HABER

Emniyet Müdürü Musa Bozkurt, son yolculuğuna uğurlandı

Samsun’da uzun yıllar emniyet teşkilatına hizmet eden 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Musa Bozkurt (55), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Bozkurt, Samsun’da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Samsun’da Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü görevinde bulunan, daha sonra Tokat’a tayin olduktan sonra 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine yükselen ve Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Polis Başmüfettişi olarak görev yapan Musa Bozkurt, dün Samsun’da geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı özel hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Musa Bozkurt için bugün Samsun İl Emniyet Müdürlüğü önünde resmî cenaze töreni düzenlendi. Törene; CHP Samsun Milletvekili Murat Can, Vali Yardımcısı Abdulkadir Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Mustafa Bakçepınar, Edirne İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Ersan Akbaba, Tanık Koruma Daire Başkanı İsmail Hakkı Günay, Asayiş Daire Başkan Yardımcısı Aslan Bağrıaçık, Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Erol Demir, eski Samsun Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, çok sayıda emniyet personeli ile ailesi katıldı.

Düzenlenen törenin ardından Musa Bozkurt’un naaşı, İlkadım Büyük Cami’de ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Samsun
