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Emniyetten öğrencilere trafik eğitimi

Ardahan Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Halitpaşa İlk ve Ortaokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Emniyetten öğrencilere trafik eğitimi

Okul toplantı salonunda düzenlenen eğitimde öğrencilere, "Okul Geçit Görevlisi" konusunda uygulamalı ve teorik eğitim verilerek öğrenciler temel trafik konularında bilgilendirildi. Verilen eğitimlerin ardından uygulamalara geçildi. Uygulamalarda yaya geçitlerinden geçme, trafik ışıklarına uyma, okul geçit görevlilerinin işaretlerine uyma, emniyet kemeri takma, emniyet kemeri takanla takmayanın farkı, kask kullanma uygulamalı olarak gösterildi. Uygulamalar öğrencilerle birlikte yapıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik öğrenci
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