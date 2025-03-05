HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Emri Trump verdi! ABD, Ukrayna ile istihbarat paylaşımını durdurdu

Emri Trump verdi! ABD, Ukrayna ile istihbarat paylaşımını durdurdu

05.03.2025 18:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD, Ukrayna ile istihbarat paylaşımını durdurdu. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe, Başkan Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında Oval Ofis'teki tartışmanın ardından bu ülkeye istihbarat desteğini ve askeri sevkiyatı geçici olarak durdurduklarını teyit etti. Ratcliff, kararın Donald Trump tarafından alındığını da belirtti.

Emri Trump verdi! ABD, Ukrayna ile istihbarat paylaşımını durdurdu

CIA Başkanı John Ratcliffe, "Başkan Trump'ın Devlet Başkanı Zelenskiy'nin barış sürecine bağlı olup olmadığı konusunda soru işaretleri vardı ve 'duralım' dedi." yorumunu yaptı. American Fox Business kanalına konuşan CIA Direktörü Ratcliffe, Trump ile Zelenskiy arasındaki tartışmanın ardından bu kararın alındığını söyledi.

Zelenskiy'nin dün Trump'a gönderdiği ve "barış müzakereleri için masaya oturmaya ve ABD ile nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalamaya hazır olduğu" yönündeki mektubuna atıf yapan Ratcliffe, "Devlet Başkanı Zelenskiy'nin verdiği yanıtı gördünüz. Dolayısıyla askeri cephede ve istihbarat cephesinde, söz konusu duraklamanın ortadan kalkacağını düşünüyorum." diye konuştu.
2025-02-28T182644Z_270084894_RC2T3DAXJHD1_RTRMADP_3_UKRAINE-CRISIS-USA

ASKERİ SEVKİYATLARI DA ASKIYA ALMIŞLARDI

İstihbarat paylaşımının durdurulması kararının yakında kalkacağına inandığını vurgulayan CIA Direktörü, Ukrayna ile omuz omuza vererek bu sorunun çözümünde beraber çalışacaklarına inandığını belirtti.

ABD medyasına yansıyan haberlerde, Trump ile Zelenskiy arasında geçen cuma günü Oval Ofis'te yaşanan tartışmanın ardından Washington'ın Kiev'le istihbarat desteğini ve askeri sevkiyatları geçici olarak askıya aldığı bildirilmişti.
2025-03-01T095347Z_1968591946_RC2T3DA6262S_RTRMADP_3_UKRAINE-CRISIS-USA-CONGRESS

TRUMP İLE ZELENSKIY ARASINDA TARTIŞMA YAŞANMIŞTI

ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, geçen cuma günü Oval Ofis'teki görüşmede kameralar önünde tartışmıştı. Daha sonra, yapılacağı duyurulan ortak basın toplantısı iptal edilmiş, Zelenskiy Beyaz Saray'dan tek başına ayrılmış ve nadir toprak elementleri anlaşması da imzalanmamıştı.
2025-02-28T181742Z_2110398424_RC2T3DAZA54W_RTRMADP_3_UKRAINE-CRISIS-USA
Trump Zelenskiy'nin "Amerikan halkına saygısızlık ettiğini" savunmuş, Zelenskiy ise özür dileyecek yanlış bir şey yapmadığını söylemişti.

Salı akşamı Kongre'de konuşan Trump, Zelenskiy'nin kendisine bir mektup gönderdiğini ve Ukrayna'nın nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalamaya ve barış görüşmelerine hazır olduğunu ifade etmişti. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Candan kardeşlerin dolandırıcılık davasında tanıktan olay sözler! "Bahar herkesten para isterdi, yeni tanıştığı birinden bile"Candan kardeşlerin dolandırıcılık davasında tanıktan olay sözler! "Bahar herkesten para isterdi, yeni tanıştığı birinden bile"
Son çalışma ortaya koydu: Dövme yaptırmak kanser riskini arttırabilir mi?Son çalışma ortaya koydu: Dövme yaptırmak kanser riskini arttırabilir mi?
Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri zelenskiy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gedson Fernandes'e rekor bonservis! Beşiktaş'ın kasası parayla dolacak...

Gedson Fernandes'e rekor bonservis! Beşiktaş'ın kasası parayla dolacak...

Mobbinge uğradığı iddia edildi! Kayıp mimarın patronu konuştu

Mobbinge uğradığı iddia edildi! Kayıp mimarın patronu konuştu

Ne dolar ne altın... Bu kez o rekor kırdı! İlk kez oldu

Ne dolar ne altın... Bu kez o rekor kırdı! İlk kez oldu

Oğlu böbrek hastası, kendisi kanser!

Oğlu böbrek hastası, kendisi kanser!

Türkiye'ye Suriye'den toz yağacak! Uzman isim canlı yayında uyardı

Türkiye'ye Suriye'den toz yağacak! Uzman isim canlı yayında uyardı

Narin Güran'ın son isteği ortaya çıktı! "En son gün..."

Narin Güran'ın son isteği ortaya çıktı! "En son gün..."

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.