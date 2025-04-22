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En az Yozgat kadar konuşulur! CHP sıradaki adresini belirledi: Gözler yeni mitingde

CHP mitinglerine devam ediyor. Yozgat'taki miting gündemdeki yerini korurken sıradaki adres de belli oldu. AK Parti'nin kaleleri olarak bilinen kentlerde miting yapmaya edileceği öğrenildi. Gözler, kurmayların "Yozgat etkisi" yaratmak istediği Konya mitingine çevrildi.

En az Yozgat kadar konuşulur! CHP sıradaki adresini belirledi: Gözler yeni mitingde

Dün CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanmıştı. Parti genel merkezindeki toplantı 4 saat sürmüştü. Toplantıda alınan karara göre bir sonraki hafta sonu yapılacak "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingin adresi Konya seçildi.

HEDEF: "YOZGAT ETKİSİ"

Cumhuriyet'in aktardığına göre; kurmaylar 3 Mayıs Cumartesi günü Konya merkezde yapılacak miting için, Yozgat’taki gibi bir görüntü verilebilmesi ve mitingin ses getirebilmesi için çalışmalara başladı.

AK Parti'nin yüksek oy oranına sahip olduğu şehirlerde mitingleri sürdüreceklerini belirten CHP kurmayları, "Konya’da da Yozgat etkisi yaratmayı planlıyoruz" dedi.

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ÖNCE ANKARA SONRA MERSİN

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, başkanlığındaki toplantıda belirlenen miting takvimine göre, yarın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Ankara’da saat 17.00’de miting düzenlenecek. Özel, otobüs üstünden Birinci Meclis önünde toplanan vatandaşlara hitap edecek. Ardından Ulusal Egemenlik Yürüyüşü adı altında Anıtkabir'e yürüyecek.

İmamoğlu’nun serbest bırakılması için her hafta sonu Türkiye’nin farklı bir ilinde düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerine 26 Nisan Cumartesi günü Mersin’de devam edilecek.

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

MYK toplantısında bu doğrultuda 3 Mayıs Cumartesi günü yapılacak mitingin Konya'da düzenlenmesine karar verildi. AK Parti'nin yüksek oranda oy aldığı Yozgat'ta gerçekleştirilen mitingi örnek gösteren CHP kurmayları, mitingleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yüksek oy aldığı illerde düzenlemeye devam kararı aldı.

"Yozgat’ta tablonun değiştiğini gördük, bunu Türkiye’nin diğer illerinde de göstereceğiz" ifadelerini kullanan kurmaylar, Konya mitinginin hazırlıkları için genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve PM üyelerinin yer aldığı bir heyetin oluşturulacağını söyledi.

Kurmaylar, "Konya’da Yozgat etkisi yaratmayı planlıyoruz" derken, Yozgat’taki gibi ses getirecek bir mitinge hazırlandıklarını belirtti.

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İMZA KAMPANYASI SÜRÜYOR

Erken seçim yapılabilmesi için başlatılan imza kampanyasında hedeflenen rakamın üçte birinin aşıldığını, imza için son tarih konmadığını belirten kurmaylar, "Hedeflenen 28 milyon rakamına ulaşıldığında bir bağımsız kuruluş denetim yapacak. Biz zaten iç denetimimizi yapıyoruz. İlçe ve il bazında, isim eşleşmeleri varsa ayıklıyoruz. Sonra Türkiye genelinde bir ayıklama yapacağız. Ardından bağımsız kuruluş aynısını yapacak ve sonuçları ilan edeceğiz" ifadesini kullandı.

"SEÇİMDEN BAŞKA SEÇENEK OLMAZ"

CHP kurmayları, imza kampanyasının sona ermesiyle erken seçim kararının kaçınılmaz olacağını düşünüyor. CHP’nin yaz sonuna doğru "oy oranının yüzde 40’ları aştığı bir atmosfer" beklentisi oluşurken, kurmaylar, "Toplumsal muhalefetin yükseldiği, mitinglerin coştuğu, herkesin erken seçim istediği, ekonomide kötü gidiş devam ederse -ki böyle gitsin istemeyiz ama böyle gözüküyor- seçimden başka seçenek olmaz. Hep böyle olmuştur. Dünyanın her yerinde demokratik rejimlerde bu var. Seçim bazen kaçınılmaz olur" değerlendirmesinde bulundu.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Konya Yozgat CHP miting
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