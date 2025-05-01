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Enerji Bakanı Bayraktar, Irak, Moldova, Nijer, Suriye ve Libya enerji bakanlarıyla görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak, Moldova, Nijer, Suriye ve Libya'dan gelen bakanlarla görüşmesinde, enerjide iş birliği fırsatlarının değerlendirildiğini bildirdi.

Enerji Bakanı Bayraktar, Irak, Moldova, Nijer, Suriye ve Libya enerji bakanlarıyla görüştü

Bayraktar, sosyal medya platformu X'te, "İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi" kapsamında konuk olan bakanlarla görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Irak Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani ile görüşmesinde petrol ve doğal gaz alanındaki mevcut projelerin ele alındığını belirten Bayraktar, "Üretim, iletim ve ticaret başta olmak üzere iş birliğimizi ileriye taşıyacak yeni adımları ele aldık. Türkiye-Irak enerji ilişkilerini karşılıklı fayda ve bölgesel istikrar temelinde daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, Moldova Enerji Bakanı Dorin Junghietu ile de enerji arz güvenliği, enerji ve doğal gaz alt yapısı konularının görüşüldüğünü bildirdi.

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Görüşmede, özellikle yenilenebilir enerji ve akıllı şebeke teknolojileri başta olmak üzere birçok alanda iş birliği fırsatının değerlendirildiğini vurgulayan Bayraktar, bilgi ve tecrübe paylaşımına dayalı ortak projelerle Moldova'nın enerji dönüşüm sürecine katkıda bulunmayı hedeflediklerini kaydetti.

Bayraktar, Nijer Maden Bakanı Ousmane Abarchi ile görüşmesine ilişkin, "Madencilik alanında geçtiğimiz yıl imzaladığımız mutabakat zaptı doğrultusunda iş birliğimizi detaylı şekilde ele aldık. Afrika'da karşılıklı kazanıma dayalı, sürdürülebilir ve stratejik ortaklıklar geliştirmeyi önemsiyoruz. Bu doğrultuda Nijer ile ortak projeler, teknoloji transferi ve yatırım alanlarında yeni adımlar atmaya kararlı olduğumuzu bir kez daha ifade ettik." paylaşımında bulundu.

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Suriye Enerji Bakanı Muhammed el-Beşir ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerine işaret eden Bayraktar, şunları kaydetti:

"Suriye'nin savaş sonrası yeniden yapılanma sürecinde elektrik ve doğal gaz altyapısının güçlendirilmesine yönelik teknik destek ve iş birliği imkanlarını ele aldık. Türkiye olarak bölgesel istikrarın güçlendirilmesi ve Suriye halkının temel enerji ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sunacak her türlü yapıcı iş birliğine hazır olduğumuzu ifade ettik."

Bayraktar, Libya Sanayi ve Madenler Bakanı Ahmed Ali Ebu Heyse ile görüşmesinde madencilikten sanayi altyapısına, teknoloji transferinden yatırım ve kapasite geliştirme alanlarına kadar iş birliğini derinleştirecek fırsatları değerlendirdiklerini belirterek, "Libya'nın yer altı kaynaklarının etkin ve sürdürülebilir şekilde değerlendirilmesine katkı sunmaya ve kalkınma sürecinde birlikte yol almaya hazır olduğumuzu ifade ettik." değerlendirmesinde bulundu.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
alparslan bayraktar
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