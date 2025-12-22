HABER

Enez Gala Gölü flamingolara ev sahipliği yapıyor

Türkiye-Yunanistan sınırına yakın bir noktada bulunan Gala Gölü, göç yollarındaki binlerce kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Özellikle Enez-İpsala bölgesinin en önemli sulak alanlarından biri olan Gala Gölü, Avrupa-Asya kuş göç yolu üzerinde yer almasıyla dikkat çekiyor.

Gala Gölü’nde özellikle flamingoların konaklama dönemleri, vatandaşlar ve doğa fotoğrafçıları tarafından büyük ilgi görüyor. Göl ve çevresindeki çeltik tarlalarının tavalarında bulunan sudaki doğal besinlerle beslenen flamingolar, göç dönemlerinde 5 bin ile 10 bin arasında değişen sayılarla bölgede konaklıyor.
Göçmen kuşların geçiş noktaları arasında en kritik duraklardan biri olarak bilinen Gala Gölü ve çevresindeki zengin kuş türü çeşitliliği, kanatlı hayvanseverlerin ve kuş gözlemcilerinin de ilgisini çekiyor. Her yıl kuzeyden gelen flamingolar, kış mevsiminde güney yönüne göç ederken, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte yeniden göç yolculuklarına devam ediyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

