HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Engelli evlatlarına dehşet yaşatan anne babayla ilgili yeni gelişme

Engelli evlatlarına dehşet yaşatan anne babayla ilgili yeni gelişme

03.02.2025 17:10
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de anne babanın engelli çocuklarına şiddet uyguladığı görüntüler infial yaratmıştı. Anne baba adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Engelli evlatlarına dehşet yaşatan anne babayla ilgili yeni gelişme

Gebze'de geçtiğimiz günlerde bir apartmanda kaydedilen görüntüler izleyenleri dehşete düşürmüştü. Görüntülerde, anne ve babanın, H.K.Ç. isimli engelli çocuklarını acımasızca darp ettiği anlar yer almıştı.

AW383560_04

APARTMANDA "YARDIM EDİN" FERYATLARI

Anne ve babanın tekme ve terlikle çocuğu darp ettiği, H.K.Ç.'nin ise "Yardım edin" diye bağırdığı duyulmuştu.

AW383560_03

Görüntülerin ortaya çıkması ile anne ve baba gözaltına alınmış, 16 yaşındaki bipolar hastası H.K.Ç. ise Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alınmıştı.

AW383560_01

Yapılan işlemlerin ardından anne ve baba adliyeye sevk edildi. İfadeleri sonrasında ebeveynler, adli kontrol şartıyla bugün serbest bırakıldı.

AW383560_02

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
darp şiddet anne baba engelli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan'ın Mesut Özil'e söylediği cümle gündem oldu

Erdoğan'ın Mesut Özil'e söylediği cümle gündem oldu

Herkes o anları paylaşıyor! Bodrum FK’da Volkan Demirel gönderildi...

Herkes o anları paylaşıyor! Bodrum FK’da Volkan Demirel gönderildi...

Bölgeden korkutan görüntüler! Yunanistan'da deprem fırtınası: Halkı adaları terk ediyor!

Bölgeden korkutan görüntüler! Yunanistan'da deprem fırtınası: Halkı adaları terk ediyor!

Kesik başlı ceset dehşeti! Evdeki manzara tüyler ürpertti

Kesik başlı ceset dehşeti! Evdeki manzara tüyler ürpertti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dijital mecra mesajı! "Yeni tedbirler gelecek" Engelli öğretmen ataması...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dijital mecra mesajı! "Yeni tedbirler gelecek" Engelli öğretmen ataması...

Dikkat! Tehlikeli virüs pik yaptı: On binlerce kişi hastaneye başvurdu!

Dikkat! Tehlikeli virüs pik yaptı: On binlerce kişi hastaneye başvurdu!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Adidas, Camper, New Balance... Spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim başladı

Adidas, Camper, New Balance... Spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim başladı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Tek cihazla tüm bakımınızı yapın! Braun Series 7 MGK7470 Bakım Kiti indirime girdi

Tek cihazla tüm bakımınızı yapın! Braun Series 7 MGK7470 Bakım Kiti indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.