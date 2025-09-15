HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Engelli seyyar satıcının tezgahında unuttuğu parası çalındı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde fiziksel engelli seyyar satıcı Selahattin K.’nin tezgahında unuttuğu yaklaşık 2 bin TL, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı.

Engelli seyyar satıcının tezgahında unuttuğu parası çalındı

Olay, cumartesi günü akşam saatlerinde Kuyumcular Çarşısı’nda meydana geldi. Gün boyu çalıştıktan sonra bisküvi, çikolata, kağıt mendil gibi ürünler sattığı tezgahını çarşıdaki ara sokağa park edip evine giden Selahattin K., paraları unuttuğunu fark etti. Akşam saatlerinde ara sokaktaki tezgahına gelen Selahattin K., paraların yerinde olmadığını görerek üzüldü. Selahattin K., durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, seyyar tezgah ve çevrede inceleme yaptı. Güvenlik kameralarını da izleyen ekipler, parayı alan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Malatya'da çocukların talepleri yerine getirildiMalatya'da çocukların talepleri yerine getirildi
Soma’da eğitimde dayanışma: Etkileşimli tahtalar okullara ulaştıSoma’da eğitimde dayanışma: Etkileşimli tahtalar okullara ulaştı

Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.