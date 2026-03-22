Enkaz altındaki yakınına telefonla ulaştı: 'Faik iyi misin?'

İstanbul Fatih Ayvansaray'da patlama sonrası 2 binanın çökmesiyle 9 kişi enkaz altında kalmış. 7 kişi kurtarılmıştı. Kurtarma çalışmaları devam ederken bir vatandaş enkaz altındaki Faik adındaki yakınıyla cep telefonuyla konuştu.

9 KİŞİ ENKAZ ALTINDA KALDI

Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi'nde yaşanan patlama sonrasında yan yana bulunan 2 binada çökme meydana geldi. Çökme sonucu 9 kişi enkaz altına kalmış 7 kişi kurtarılmıştı. Enkaz altına bulunan bir vatandaşa ise yakını cep telefonuyla ulaştı. Yaşanan anlarda enkaz altında bulunan Faik Kesimoğlu(26) isimli yakınına telkinlerde bulunduğu görüldü.

"ALO FAİK İYİ MİSİN?"

Enkaz altında yakının arayan kişi telefonda, "Alo, konuş oğlum konuş! Faik iyi misin? Ulaştılar mı sana? Sesim geliyor mu? Bir şey yok Allah'ın izniyle. Nefes alış verişin iyi mi?" dediği duyuldu.