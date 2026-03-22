Enkaz altındaki yakınına telefonla ulaştı: 'Faik iyi misin?'

Ufuk Dağ

İstanbul Fatih'te bugün 2 bina çöktü. Çökmenin nedeni doğal gaz patlaması olarak açıklandı. Enkaz altında toplamda 9 kişi kalmıştı. Kurtarma çalışmaları devam ederken bir kişi enkaz altındaki yakınına cep telefonundan ulaştı. O anlar kameralar tarafından kayıt altına alındı.

İstanbul Fatih Ayvansaray'da patlama sonrası 2 binanın çökmesiyle 9 kişi enkaz altında kalmış. 7 kişi kurtarılmıştı. Kurtarma çalışmaları devam ederken bir vatandaş enkaz altındaki Faik adındaki yakınıyla cep telefonuyla konuştu.

9 KİŞİ ENKAZ ALTINDA KALDI

Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi'nde yaşanan patlama sonrasında yan yana bulunan 2 binada çökme meydana geldi. Çökme sonucu 9 kişi enkaz altına kalmış 7 kişi kurtarılmıştı. Enkaz altına bulunan bir vatandaşa ise yakını cep telefonuyla ulaştı. Yaşanan anlarda enkaz altında bulunan Faik Kesimoğlu(26) isimli yakınına telkinlerde bulunduğu görüldü.

"ALO FAİK İYİ MİSİN?"

Enkaz altında yakının arayan kişi telefonda, "Alo, konuş oğlum konuş! Faik iyi misin? Ulaştılar mı sana? Sesim geliyor mu? Bir şey yok Allah'ın izniyle. Nefes alış verişin iyi mi?" dediği duyuldu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'dan "Dünya Su Günü" mesajı!Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'dan "Dünya Su Günü" mesajı!
Eskişehir’de alacak verecek kavgası kanlı bitti: 2 yaralıEskişehir’de alacak verecek kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

En Çok Okunan Haberler
İran, nükleer tesislerin bulunduğu İsrail'in Dimona kentini füzelerle vurdu

İran, nükleer tesislerin bulunduğu İsrail'in Dimona kentini füzelerle vurdu

40 kilometrelik araç kuyruğu! Trafik durma noktasına geldi

40 kilometrelik araç kuyruğu! Trafik durma noktasına geldi

Hagi'den Türkiye maçı için sürpriz çıkış! "Türkiye'nin tek avantajı var"

Hagi'den Türkiye maçı için sürpriz çıkış! "Türkiye'nin tek avantajı var"

Bu sözleri tepki çekti! "Onun yaşındakiler elinde sidik torbasıyla..."

Bu sözleri tepki çekti! "Onun yaşındakiler elinde sidik torbasıyla..."

Altında 1983’ten beri bir ilk! Piyasalar bunu da gördü

Altında 1983’ten beri bir ilk! Piyasalar bunu da gördü

29 günde 10 ton sattı! Çerez gibi yiyorlar

29 günde 10 ton sattı! Çerez gibi yiyorlar

