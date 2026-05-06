Okul saldırılarını araştırmak için kurulan komisyon çalışma takvimini görüşmek üzere toplandı

TBMM Şanlıurfa ve Kahramanmaraş Okul Olaylarını ve Dijital Riskleri Araştırma Komisyonu, çalışma takvimini görüşmek ve konuya ilişkin görevlendirilecek uzmanların belirlenmesi amacıyla ikinci kez toplandı.

TBMM Şanlıurfa ve Kahramanmaraş Okul Olaylarını ve Dijital Riskleri Araştırma Komisyonu, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı. Komisyon üyesi milletvekilleri çalışma takvimini görüşmek ve konuya ilişkin görevlendirilecek uzmanların belirlenmesi amacıyla bir araya geldi.

KOMİSYONUN TAKVİMİ BELLİ OLUYOR

Komisyonun açılışında konuşan Beyazıt, "Komisyonun gerek görmesi halinde komisyon olarak oluşturulacak alt komisyonlar marifetiyle mahallinde inceleme ve araştırma yapması, komisyon toplantılarında yine çalışmalarını tam tutanak olarak tutması, komisyonun öngördüğü çalışmaları kamuoyuna duyurabilmek amacıyla internet sitesi kurulması ve e-posta adresleri alınması, komisyon süresince ilgili kurum ve kuruluşlardan konuyla ilgili uzman görevlendirilmesine ilişkin işlemlerin ve yazışmaların yapılması, davet edilecek kişi ve kurumların tespiti hususlarında Komisyon Başkanlığının yetkili kılınması, Ankara dışında yapılacak Maraş'ta ve Urfa'daki inceleme ve çalışmalar için belirlenecek komisyon uzmanları ile kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirecek personelin katılması, rapor yazımında Komisyon Başkanı redaksiyon yetkisi verilmesi, Ankara'da yapılan Komisyon toplantılarına bilgi vermek üzere çağrılan davetlilerin ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının görevlendirilmesi gibi kararlar alınmıştır" dedi.

"KONUYU BÜTÜNCÜL AÇIDAN ELE ALMAMIZ GEREKMEKTEDİR"

Komisyonun internet sitesinin kurulması ve e-posta adresinin alınmasının bu hafta içinde tamamlanacağını ifade eden Beyazıt, "Bu toplantımızdan itibaren Komisyon toplantılarında ve Ankara dışı çalışmalarda tam tutanak tutulacaktır. Sizin de katkınızla Komisyon süresince ilgili kurum ve kuruluşlardan konuyla ilgili uzman görevlendirilmesine ilişkin çalışmalar devam edecektir. Ankara dışında yapılacak inceleme çalışmalarında belirlenecek komisyon uzmanları ile kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilecek personelin katılması için Meclis Başkanının oluru alınmıştır. Konuyu aile, okul ve eğitim, dijital riskler ve psikolojik boyutlarıyla bütüncül açıdan ele almamız gerekmektedir. Çocuk ve gençlerin, ailenin, okulun ve artık giderek gelişen ve yaygınlaşan dijital mecraların bir parçası ve birleşeni olduğunu kabul etmeliyiz. Söz konusu elim hadiselerden yola çıkarak tüm bu ilişkilerde çocuklarımızın nasıl etkilendiğini, bu etkilerin sonuçlarını ve olası olumsuz sonuçlarının nasıl önlenebileceğini yasaklayan ve kısıtlayan bir yaklaşımdan ziyade düzenleyici, destekleyici ve yönlendirici bir rapor sunmak Komisyonumuzun en önemli görevlerindendir" diye konuştu.

Komisyon toplantısı haftaya Çarşamba günü tekrar toplanmak üzere kapandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

