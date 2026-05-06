Lübnan medyası: "İsrail-Lübnan müzakerelerinin üçüncü turu gelecek hafta ABD’de gerçekleştirilecek"

Lübnan merkezli medya kuruluşu LBCI, İsrail-Lübnan arasındaki müzakerelerin üçüncü turunun gelecek hafta ABD’nin başkenti Washington DC’de gerçekleştirileceğini bildirdi.

İsrail ile Lübnan arasındaki hassas ateşkes sürerken, taraflar arasındaki doğrudan müzakerelerin yeni turuna ilişkin iddialar gündeme geldi. Lübnan merkezli medya kuruluşu LBCI, temsilcilerin gelecek hafta ABD’nin başkenti Washington DC’de yeniden bir araya geleceğini öne sürdü. Görüşmelerin ABD Dışişleri Bakanlığı’nda iki gün üst üste yapılmasının beklendiği iddia edilirken, temasların tarihine ilişkin kesin bir detay verilmedi. Müzakerelerin üçüncü turuna Lübnan tarafından Lübnan'ın eski ABD Büyükelçisi Simon Karam ve Lübnan’ın ABD Büyükelçisi Nada Hamadeh Moawad’ın yanı sıra çeşitli siyasi ve askeri temsilcilerin katılacağı öne sürüldü.

LÜBNANLI KAYNAKLAR İSRAİL-LÜBNAN MÜZAKERESİYLE İLGİLİ GELECEK HAFTAYI İŞARET ETTİ

Lübnanlı kaynaklar ayrıca, Büyükelçi Moawad’ın ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun ekibiyle sürekli koordinasyon halinde olduğunu ve yaklaşan tur için hazırlık amacıyla dün ve Pazartesi günü toplantılar gerçekleştirdiğini belirtti. Bu görüşmeler sırasında Lübnan tarafının İsrail’in ateşkes ihlallerine ilişkin bir dosya sunduğu ve müzakerelerde ilerleme sağlanabilmesi için ön şart olarak çatışmaların kalıcı şekilde durdurulmasının gerektiğini vurguladığı kaydedildi.

17 NİSAN TARİHİNDE 10 GÜNLÜK ATEŞKES İLAN EDİLMİŞTİ

Taraflar ABD'nin arabuluculuğu ile Nisan ayında iki kez bir araya gelmiş ve bölgede kalıcı ateşkesin sağlanmasına yönelik temaslarda bulunmuştu. İsrail ile Lübnan arasında 17 Nisan tarihinde 10 günlük ateşkes ilan edilmiş ve ilerleyen günlerde son tarih 17 Mayıs'a kadar uzatılmıştı. Ancak İsrail ordusu, yoğun topçu ve hava saldırıları ile ateşkesi sıklıkla ihlal etmeye devam ediyor.

06 Mayıs 2026
