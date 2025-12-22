Epic Games Store 21-22 Aralık ücretsiz oyunu belli oldu: İşte o yapım

Dijital oyun platformu Epic Games Store'un yılbaşına özel ücretsiz oyun kampanyasında günün ücretsiz olarak indirilebilecek oyunu belli oldu.

EPIC GAMES STORE'DA BUGÜNÜN ÜCRETSİZ OYUNU: SORRY WE'RE CLOSED (21-22 ARALIK 2025)

Epic Games Store'un bugünkü (21-22 Aralık) ücretsiz oyunu nostaljik hayatta kalma-korku türündeki Sorry We're Closed oldu.

Dün (21 Aralık) erişime açılan Sorry We're Closed oyunu bugün (22 Aralık) saat 19.00'a kadar kütüphanelere ücretsiz olarak eklenebiliyor. Oyun bugün (22 Aralık) Türkiye saatiyle 19.00'da ücretsiz statüsünden çıkacak ve yerini bir sonraki gizemli oyuna bırakacak.

NASIL ALINIR?