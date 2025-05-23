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Epic Games Store'dan oyunculara müjde! 3 gizemli oyun birden ücretsiz oldu

Epic Games Store, gizemli oyun kampanyasıyla ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. 22 Mayıs 2025 itibarıyla Sifu, Deliver At All Costs ve Gigapocalypse olmak üzere 3 farklı oyun, platform üzerinden ücretsiz olarak indirilebilir hale geldi. Oyunlar 29 Mayıs saat 18:00'a kadar ücretsiz olacak.

Epic Games Store'dan oyunculara müjde! 3 gizemli oyun birden ücretsiz oldu
Enes Çırtlık

Epic Games Store, uzun süredir devam ettirdiği ücretsiz oyun dağıtma geleneğini bu hafta üç katına çıkardı. Platform, daha önce ücretli olarak satılan 3 farklı yapımı 22 Mayıs 2025'ten 29 Mayıs saat 18:00'a kadar kullanıcılarına ücretsiz olarak sunuyor.

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Bu oyunlardan biri, dövüş sanatları tutkunlarının yakından tanıdığı Sifu oldu. Daha önce 289 TL gibi bir fiyata satılan bu yapım, oyuncuları bir Kung Fu macerasına sürüklüyor. Sifu, dövüş mekanikleri ve aksiyon sahneleriyle dikkat çekiyor.

Ücretsiz olarak sunulan bir diğer oyun ise Deliver At All Costs. Bu yapımda Winston Green adındaki hırçın bir kuryenin rolünü üstleniyor. Oyun, yıkım ve absürtlük üzerine kurulu.

Son olarak, retro tarzı oyun severlerin dikkatini çekecek Gigapocalypse de ücretsiz olarak sunuluyor. Daha önce 76 TL'ye satılan bu yapım, oyuncuları canavarları kontrol ederek dünyayı yok etmeye davet ediyor. Oyun, farklı canavar türleri, yükseltmeler ve retro grafikler sunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Epic Games Oyun
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