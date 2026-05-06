Erbaa’da silah operasyonunda cephanelik çıktı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda çok sayıda silah, fişek ve kaçak makaron ele geçirildi.

Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen saha çalışmalarında, ruhsatsız silah bulundurdukları ve silah ticareti yaptıkları değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. 14 şüphelinin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 6 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 15 şarjör, 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 670 fişek ile 20 bin 400 adet tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, adli işlemler için Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan adli tahkikatın sürdüğü bildirildi.

