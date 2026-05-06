HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Erbaa’da silah operasyonunda cephanelik çıktı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda çok sayıda silah, fişek ve kaçak makaron ele geçirildi.Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen saha çalışmalarında, ruhsatsız silah bulundurdukları ve silah ticareti yaptıkları değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Erbaa’da silah operasyonunda cephanelik çıktı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda çok sayıda silah, fişek ve kaçak makaron ele geçirildi.
Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen saha çalışmalarında, ruhsatsız silah bulundurdukları ve silah ticareti yaptıkları değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. 14 şüphelinin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 6 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 15 şarjör, 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 670 fişek ile 20 bin 400 adet tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, adli işlemler için Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan adli tahkikatın sürdüğü bildirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gaziantep’te öğrenci servisine tren çarptı: 13 öğrenci hafif yaralandıGaziantep’te öğrenci servisine tren çarptı: 13 öğrenci hafif yaralandı
Alacak verecek kavgasına polis ekipleri müdahale ettiAlacak verecek kavgasına polis ekipleri müdahale etti

Anahtar Kelimeler:
Tokat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"Makas açıldı" dedi, oy oranını açıkladı

"Makas açıldı" dedi, oy oranını açıkladı

Bakan Gürlek duyurdu: Dün gece bir cinayet daha aydınlatıldı

Bakan Gürlek duyurdu: Dün gece bir cinayet daha aydınlatıldı

Arsenal 20 yıl sonra Devler Ligi'nde finale çıktı

Arsenal 20 yıl sonra Devler Ligi'nde finale çıktı

Ünlü spor spikerinin yayında giydiği kıyafetler 'uygunsuz' bulundu

Ünlü spor spikerinin yayında giydiği kıyafetler 'uygunsuz' bulundu

'Elinizdekine sahip çıkın': İslam Memiş'ten 'cuma gününe hazırlanın' mesajı

'Elinizdekine sahip çıkın': İslam Memiş'ten 'cuma gününe hazırlanın' mesajı

Akaryakıta zam! Bu gece tabela değişiyor

Akaryakıta zam! Bu gece tabela değişiyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.