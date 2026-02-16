HABER

Erciş’te ruhsatsız silah ele geçirildi

Van’ın Erciş ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve fişek ele geçirilirken, 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Van İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Erciş Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ile Erciş Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kadirasker Mahallesi’nde ruhsatsız silah bulundurulduğuna dair alınan duyum üzerine ve Erciş bomba/mayın köpek unsurları ile birlikte cumhuriyet savcısının talimatıyla evde arama yapıldı. Yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, değişik markalarda 3 adet av tüfeği ve bu silahlara ait fişek ele geçirildi. Olayla ilgili M.U. ve İ.U. gözaltına alınırken, 3 adet av tüfeği nedeniyle şahıslara toplam 24 bin 585 TL idari para cezası uygulandı.
Konuya ilişkin adli ve idari işlemler devam ediyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

