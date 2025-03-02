Erciyes'te 'halo' görüntülendi! Adeta görsel bir şölen

Erciyes’te gözlemlenen halo; güneşin etrafında beliren etkileyici bir ışık halkası. Bu doğa olayı, atmosferin yüksek irtifalarında bulunan ince buz kristallerinin güneş ışığını kırıp yansıtması sonucu meydana geliyor. Özellikle 22 derece halo olarak adlandırılan bu fenomen, buz kristallerinin altıgen yapıları sayesinde ışığın belirli açılardan kırılmasıyla oluşuyor.

SADECE GÖRSEL BİR ŞÖLEN DEĞİL

Erciyes’in yüksek rakımı, soğuk iklimi ve temiz havası, bu tür optik olayların ortaya çıkması için ideal şartları sunuyor. Bu eşsiz manzara, sadece doğaseverler için görsel bir şölen sunmakla kalmayıp; aynı zamanda meteorolojik gözlemler ve atmosfer araştırmaları için de önemli ipuçları taşıyor.

Halo; doğanın sanat eserlerinden biri olarak, Erciyes’in karlı zirveleriyle birleştiğinde turistlere adeta doğanın sunduğu ziyafet izlenimi veriyor. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır