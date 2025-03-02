HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Erciyes'te 'halo' görüntülendi! Adeta görsel bir şölen

Erciyes'te 'halo' görüntülendi! Adeta görsel bir şölen

02.03.2025 13:16
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Şehit mühendis, GÖKBEY projesinde aktif rol almış

Şehit mühendis, GÖKBEY projesinde aktif rol almış

Yer: Bursa! Ayağını gazdan çekmeyi unutan sürücü saniye saniye güvenlik kamerasında... Çevredekiler korkuyla kaçıştı

Yer: Bursa! Ayağını gazdan çekmeyi unutan sürücü saniye saniye güvenlik kamerasında... Çevredekiler korkuyla kaçıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS Zirvesi'nde TUSAŞ mesajı: Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını perçinlemiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS Zirvesi'nde TUSAŞ mesajı: Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını perçinlemiştir

İçerik devam ediyor
02.03.2025 13:16
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güneşin etrafında beliren etkileyici ışık halkası olan 'halo' Erciyes'te görüntülendi. Eşsiz manzara, doğaseverler için görsel bir şölen sundu.

Erciyes’te gözlemlenen halo; güneşin etrafında beliren etkileyici bir ışık halkası. Bu doğa olayı, atmosferin yüksek irtifalarında bulunan ince buz kristallerinin güneş ışığını kırıp yansıtması sonucu meydana geliyor. Özellikle 22 derece halo olarak adlandırılan bu fenomen, buz kristallerinin altıgen yapıları sayesinde ışığın belirli açılardan kırılmasıyla oluşuyor.

AW403553_01

SADECE GÖRSEL BİR ŞÖLEN DEĞİL

Erciyes’in yüksek rakımı, soğuk iklimi ve temiz havası, bu tür optik olayların ortaya çıkması için ideal şartları sunuyor. Bu eşsiz manzara, sadece doğaseverler için görsel bir şölen sunmakla kalmayıp; aynı zamanda meteorolojik gözlemler ve atmosfer araştırmaları için de önemli ipuçları taşıyor.

Halo; doğanın sanat eserlerinden biri olarak, Erciyes’in karlı zirveleriyle birleştiğinde turistlere adeta doğanın sunduğu ziyafet izlenimi veriyor. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Ormanda gezinirken fark ettiler, o anları hemen kayda aldılarOrmanda gezinirken fark ettiler, o anları hemen kayda aldılar
“Hayalini kağıda çizdiğim o evde oturuyorum” “Hayalini kağıda çizdiğim o evde oturuyorum”
Anahtar Kelimeler:
Kayseri erciyes
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tek kalemde 1 milyon 600 bin TL! Pankartla duyurdu, gözyaşlarına boğuldular

Tek kalemde 1 milyon 600 bin TL! Pankartla duyurdu, gözyaşlarına boğuldular

Öcalan'ın bu ifadeleri ilk kez duyuluyor

Öcalan'ın bu ifadeleri ilk kez duyuluyor

Sahurda gelen soru şaşkına çevirdi! "Çok mu zenginsiniz?" deyip...

Sahurda gelen soru şaşkına çevirdi! "Çok mu zenginsiniz?" deyip...

Depremden sonra mağaraya yerleşmişti! İşte yeni adresi

Depremden sonra mağaraya yerleşmişti! İşte yeni adresi

Müteahhidin borcu yüzünden kendi evlerinde kiracı oldular

Müteahhidin borcu yüzünden kendi evlerinde kiracı oldular

Sevgilisinin evinde tuzağa düşürüldü: İçeri girdiği anda saldırıya uğradı

Sevgilisinin evinde tuzağa düşürüldü: İçeri girdiği anda saldırıya uğradı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

PARTNER
Yeni müşterilere özel! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL nakit

Yeni müşterilere özel! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL nakit

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.