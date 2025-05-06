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Erdek’te park halindeki otomobilde yangın paniği

Balıkesir’in Erdek ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Erdek’te park halindeki otomobilde yangın paniği

Edinilen bilgilere göre, olay Erdek’te bulunan bir tır garajında meydana geldi. Recep A.’ya ait 26 NF 496 plakalı otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Erdek İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.

LPG PATLAMASINA KARŞI ÖNLEM ALINDI

Yangına kısa sürede müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sırasında araçta bulunan LPG sistemi nedeniyle bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Yangında otomobilin motor bölümünün kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.
Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

06 Mayıs 2025
06 Mayıs 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
yangın Balıkesir araba
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