Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sviyanoviç ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye ziyarette bulunan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Jelka Sviyanoviç ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya geldi." denildi.