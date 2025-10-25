Cumhurbaşkanı Erdoğan 'En kalıcı eserimiz olacak' diyerek duyurdu: Sabırlıyız, samimiyiz!

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Kapanış Programı"nda konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:
- Aziz İstanbul'da sizlerle bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. 81 ilimizdeki tüm vatandaşlarımıza sevgilerimi gönderiyorum. Dünyanın dört bir yanında davamıza omuz veren yol arkadaşlarımıza canı gönülden şükranlarımı sunuyorum. Salonlara sığmayan coşkunuz için sizleri yürekten selamlıyorum. Gençler, ya siz ne kadar güzelsiniz ya! Allah sizi nazardan saklasın. Şu güzelliğiniz dağları deler aşar. Mevla şu muhabbetimizi daim eylesin. Rabbim zihnimizi, fikrimizi, gayemizi sabit kılsın.
"CHP'Lİ BELEDİYELERDEKİ BİRÇOK SORUN BİZE İLETİLDİ"
- CHP'li belediyelerde işimiz zor. Yolda kalan otobüslerden, akmayan musluklara, toplanmayan çöplerden yolsuzluk iddialarına kadar birçok sorun bize iletildi. İki seçimde el değiştiren yerel yönetimlerde bize aktarılan sorunlar ibretliktir. Şikayet listeleri uzun.
- Şimdi önümüzdeki dönem için yol haritamıza inşallah son şeklini veriyoruz. AK Parti'nin yolunu, güzergahını millet belirler. AK Parti'ye cesaret veren milletimiz çelikten iradesidir. Burası millete hizmet için koşanların yuvasıdır.
- AK Parti Türkiye'de kurumsal teşkilatlanmayı adeta icat eden bir partidir. En büyük güç ve güven kaynağımız teşkilatımızdır. İlk günkü kadar coşkulu ve heyecanlıyız. Birlik içinde kendimizi yenileyerek, bünyemizi güçlendirerek, varsa eksiğimiz bunları gidererek durmak yok yola devam diyoruz.
"DARGINLIK, KÜSKÜNLÜK YOKTUR"
- Millete hizmette dargınlık, küskünlük yoktur. Ümitsizliğe kapılmaya asla yer yoktur. Biz yola çıkarken bu yolun uzun ve engellerle dolu olduğunu biliyorduk. Buna rağmen hizmet mücadelesinde geri durmadık. Bize inanan güvenen milletimiz için ne geriyorsa yapacağız dedik, yaptık ve yapıyoruz.
- Dün bir müjdeyi daha paylaştık. Başakşehir'de yüzyılın konut projesi tanıtımını gerçekleştirdik. 500 bin konutun 100 binini inşallah İstanbul'da inşaa edeceğiz. Hayırlı olmasını diliyorum.
- Sıcak çatışma ve savaşlar, çevremiz başta olmak üzere dünyanın pek çok bölgesini doğrudan etkiliyor. Askeri ve siyasi güç mücadelesi yeni ve zorlu bir alana taşındı. Yaptığımız hamlelerle Türkiye'yi tüm tehlikelerden uzak tutmayı başardık. Her yolu denediler. Bütün öngörülerinde ise duvara tosladılar. Sonuçta haklı çıkan biz olduk.
"TÜRKİYE KÜRESEL BİR GÜCE DÖNÜŞÜYOR"
- Türkiye dış politikasıyla, demokrasisiyle, savunma sanayisiyle küresel bir güç haline dönüşüyor. Barış ve istikrar deyince akla ilk Türkiye geliyor. Sahada ve masada güçlü Türkiye var. Artık Türkiye'siz bir denklem kurulamıyor.
"SABIRLIYIZ, SAMİMİYİZ"
- Türkiye Yüzyılı'na giden yolda terörden ülkemizi kurtarmamız gerekiyor. Hamd olsun ülkemizi kurtardık. On binlerce vatan evladını şehit verdiğimiz terör bataklığını inşallah hep birlikte el ele verip kurtarmaya devam edeceğiz. Bu noktada sabırlıyız, samimiyiz. Soğukkanlı biçimde hedefe yürüyoruz.
"EN KALICI ESERİMİZ OLACAK"
- Tuzakların hiçbirine düşmeyeceğiz. Aramıza nifak sokmak isteyenlere aldanmayacağız. Annelerin ağlamadığı, huzur ve refahın hüküm sürdüğü bir iklimin hakim kılınması bizim niyetimizdir. Önce terörsüz Türkiye'yi sonra terörsüz bölgeyi en kalıcı eserimiz olarak ülkemizin evlatlarına kazandıracağız.
