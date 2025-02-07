Erdoğan hediye vermişti! Genç kemancıdan acı haber... Yaşam mücadelesini kaybetti

İsviçre'de müzik eğitimi alan Akyol, kayak yaparken ayağının kırılması üzerine geçen ay Mersin'deki ailesinin yanına döndü. Adnan Menderes Bulvarı'nda 25 Ocak'ta yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaralanan Akyol, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

DÜN HAYATINI KAYBETTİ

Akyol, yoğun bakımdaki müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

CENAZESİ YARIN DEFNEDİLECEK

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) sanatçıları Mahmut ve Övül Akyol çiftinin kızı olan Laçin Akyol'un cenazesinin, yarın Çiftlikköy Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

ERDOĞAN HEDİYE KEMAN GÖNDERMİŞTİ

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve MDOB'un birçok konserinde sahne alan genç kemancı, 2015'te düzenlenen Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması'nda üçüncü olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akyol'a hediye keman göndermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderdiği kemanı dönemin Mersin Valisi Özdemir Çakacak, Laçin Akyol'a vermişti.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır