HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Erdoğan'ın İmamoğlu'yla ilgili sözlerine Özel'den yanıt: 'Bir tek umudun var'

CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da yürütülen soruşturmayla ilgili, "Ülke güvenliğini tehdit edecek boyutlara ulaştı" sözlerine yanıt verdi. 'Bir tek umudun var' diyerek seslenen Özel, "İnsanları çoluğuyla çocuğuyla tehdit edip 'itirafçı ol' diye iftiracılığa zorluyorlar. Onu da başaramadılar." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın İmamoğlu'yla ilgili sözlerine Özel'den yanıt: 'Bir tek umudun var'
Ufuk Dağ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Ataşehir Belediyesi'nin Kırmızı Bayrak Projesi'nin tanıtım programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında İstanbul'daki soruşturmayla ilgili 'Öyle ki yapılan işlerin, yolsuzluk ve haraç boyutuyla ilişkili organize suç vasfını aşarak, ülke güvenliğini tehdit edecek boyutlara ulaştığı anlaşılıyor.' sözlerini hedef alan Özel, "Ekrem İmamoğlu'nu iftiralarla mahkum edemezsin. Olmayacak bu. Olmayacak bu." dedi.

AA-20250505-37849357-37849352-CHP_GENEL_BASKANI_OZEL_AVRUPA_KONSEYI_YEREL_VE_BOLGESEL_YONETIMLER_KONGRESI_BASKANI_COOLS_ILE_GORUSTU

Özel'in konuşmasından satır başları şu şekilde;

  • Hani bir ay içinde çıkacaktı? Ne çıktı? Hangi belge çıktı? Hangi bilgi çıktı? Bir tek umudun var, insanları çoluğuyla çocuğuyla tehdit edip 'itirafçı ol' diye iftiracılığa zorluyorlar. Onu da başaramadılar. Oradan bir tane ifade almış bir şey yok. Buradan bir tane ifade almış bir şey yok. Olsa ne yazar? Olsa ne yazar?

AA-20250514-37945647-37945646-CHP_GENEL_BASKANI_OZEL_SOMADA_ISCI_SAGLIGI_VE_IS_GUVENLIGI_SEMPOZYUMUNA_KATILDI

"EKREM'E İFTİRA AT ÇOCUKLARININ YANINA KOŞ"

Sen adamı tutup, kadını tutup, "30 yıl seni içeride tutarım ama at iftirayı Ekrem'e, çocuklarının yanına koş." deyip de bunu içeride bulunan 100'e yakın kişiye defalarca söyleyip de içinden biri yılıp da evladı için, hasta anasına kavuşmak için senin iftiranı itiraf diye imzalasa ne yazar? Sen milletin gönlünde artık berat etmiş olan Ekrem İmamoğlu'nu iftiralarla mahkum edemezsin. Olmayacak bu. Olmayacak bu.

AA-20250507-37878579-37878578-CHP_GENEL_BASKANI_OZELDEN_TUSIAD_VE_ISOYA_ZIYARET

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında İstanbul'da İmamoğlu'nun tutuklandığı operasyonla ilgili yaptığı konuşmada şu ifadelere yer vermişti;

"Bu durum, hem kamu kaynaklarının yağmalanmasıyla hem belediyeye işi düşenlerin adeta haraca bağlanmasıyla hem de vatandaşımıza hak ettiği hizmetlerin yeterince götürülememesiyle sonuçlandı. Şurası çok önemli; İstanbul'da yürüyen soruşturma, bu çarpık tablonun en bariz ve belki de Cumhuriyet tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir suç organizasyonu örneğidir. Öyle ki yapılan işlerin, yolsuzluk ve haraç boyutuyla ilişkili organize suç vasfını aşarak, ülke güvenliğini tehdit edecek boyutlara ulaştığı anlaşılıyor. Çünkü bu karanlık organizasyon, İstanbul'la sınırlı kalmamış, ülkedeki pek çok belediyeyi, kurumu, kişiyi içine alan, kolları çok farklı yerlere uzanan, hatta uluslararası ayağı da olan bir ahtapota dönüşmüştür. Önceleri sadece kimi siyasi partileri ve siyasetçileri kapsadığı düşünülen çarpık ilişkiler ağının, bürokrasiden iş dünyasına ve medyaya, kimi cemaatlerden istihbarat kuruluşlarına kadar uzandığı ortaya çıkıyor. Tüm bunlara yol veren sebep ise mahalli idareler, daha doğrusu belediye yönetimlerinde baş gösteren yozlaşmadır, sistemde açılan gediklerdir, denetim mekanizmalarının yeterince etkin işletilememesidir."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TVekstra, Connected TV alanında gücünü artırıyor: Onvo TV’lerin reklam satış hakları artık TVekstra’daTVekstra, Connected TV alanında gücünü artırıyor: Onvo TV’lerin reklam satış hakları artık TVekstra’da
16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü 17 yaşındaki Kübra'yı hayattan kopardı!16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü 17 yaşındaki Kübra'yı hayattan kopardı!

Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Özgür Özel Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özdemir'den Özel' çok sert yanıt geldi: "Hodri meydan!"

Özdemir'den Özel' çok sert yanıt geldi: "Hodri meydan!"

Hastanede skandal! Profesör ve sekreteri gözaltına alındı

Hastanede skandal! Profesör ve sekreteri gözaltına alındı

Asgari ücrete ara zam ile ilgili Bakan Işıkhan'dan açıklama

Asgari ücrete ara zam ile ilgili Bakan Işıkhan'dan açıklama

Trafik cezalarında yeni dönem! 3 yıla kadar hapis, 200 bin TL para cezası geliyor

Trafik cezalarında yeni dönem! 3 yıla kadar hapis, 200 bin TL para cezası geliyor

13 kişiyi yakarak katletmişti: Mavi Çarşı katliamcısı Azime Işık tahliye oldu

13 kişiyi yakarak katletmişti: Mavi Çarşı katliamcısı Azime Işık tahliye oldu

İstifa edip, AK Parti'ye geçti! Olay oldu

İstifa edip, AK Parti'ye geçti! Olay oldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.