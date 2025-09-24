Ereğli'de kamyonet kazası iki yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir kaza yaşandı. Kamyonet refüje çarptı. Kaza saat 06.50 sıralarında meydana geldi. Olay, Konya Adana Karayolu üzerinde Hortu Mahallesi mevkiinde gerçekleşti.
Alınan bilgilere göre, Karapınar ilçesinden Ereğli istikametine giden 34 HAE 91 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı. Kamyonet, refüje çarptı.
Kazada, sürücü İ.T. ve araçta bulunan bir kişi yaralandı. Kazanın ardından ihbar üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Yaralıların tedavi altına alındığı bildirildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
