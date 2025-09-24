HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ereğli'de kamyonet kazası iki yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde meydana gelen kamyonet kazasında iki kişi yaralandı. Olayın ayrıntıları ve müdahale süreci haberimizde.

Ereğli'de kamyonet kazası iki yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir kaza yaşandı. Kamyonet refüje çarptı. Kaza saat 06.50 sıralarında meydana geldi. Olay, Konya Adana Karayolu üzerinde Hortu Mahallesi mevkiinde gerçekleşti.

Alınan bilgilere göre, Karapınar ilçesinden Ereğli istikametine giden 34 HAE 91 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı. Kamyonet, refüje çarptı.

Kazada, sürücü İ.T. ve araçta bulunan bir kişi yaralandı. Kazanın ardından ihbar üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yaralıların tedavi altına alındığı bildirildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Göktaş: "Tüm kriz durumlarında en ağır yükü taşıyanlar kadınlar ve kız çocuklarıdır"Bakan Göktaş: "Tüm kriz durumlarında en ağır yükü taşıyanlar kadınlar ve kız çocuklarıdır"
TBMM Başkanı Kurtulmuş'a "Gazze" mektubuTBMM Başkanı Kurtulmuş'a "Gazze" mektubu

Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Konya Ereğli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.