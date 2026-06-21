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Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili 2 kişi daha gözaltına alındı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 2 kişinin daha gözaltına alınmasıyla gözaltı sayısı 12'e yükseldi.

Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili 2 kişi daha gözaltına alındı!

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, 17 Haziran'da İstanbul’un Maltepe ilçesindeki evinin çevresinde kimliği belirsiz kişiler tarafından zorla bir araca bindirilerek kaçırılmıştı. Olayın ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü soruşturma başlatılmıştı.

Erhan Karaal ın kaçırılmasıyla ilgili 2 kişi daha gözaltına alındı! 1

2 YENİ GÖZALTI DAHA

Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Fidye için kaçırıldığı sanılan olaya ilişkin başlatılan çalışmalarda, 2 kişinin daha gözaltına alındığı ve gözaltı sayısının 12’ye yükseldiği belirtildi.

Olayda kullanılan aracın plakasının kopyalandığı öne sürülen soruşturmada, Tuzla'da bir inşaat alanında bulunan Karaal’ın rehin alınması ile irtibatı olduğu iddia edilen kişiler, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine götürüldükleri kaydedildi.

Erhan Karaal ın kaçırılmasıyla ilgili 2 kişi daha gözaltına alındı! 2

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Darbedildiği belirtilen Karaal’ın kaldırıldığı hastanede tedavisi sürerken, soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 10 kişiye ek olarak 2 kişi daha gözaltına alındı. Böylece dosyadaki gözaltı sayısı 12’ye yükseldi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tuzla ibb
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