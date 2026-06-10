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Ersin Beyaz AK Parti'ye katıldı!

Mayıs ayında İYİ Parti'den istifa eden Bağımsız İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti'ye katıldı.

Ersin Beyaz AK Parti'ye katıldı!
Ufuk Dağ

Eski İYİ Partili Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti'ye katıldı. İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz istifa mesajında, "Milletimize karşı sorumluluk bilinciyle yürüttüğümüz bu gayret; büyüme iradesi taşımayan yaklaşımların zımni ittifakıyla akamete uğratılmış, teşkilatın dinamizmini harekete geçirecek bir vizyon yerine, pasif bir sürekliliğin yeniden tahkim edilmesi tercih edilmiştir" ifadelerini kullanmıştı. Beyaz istifa etmeden 2 gün önce de Meral Akşener'le görüşmüştü.

Ersin Beyaz AK Parti ye katıldı! 1

MECLİS'TE DENGELER DEĞİŞTİ

Beyaz'ın AK Parti'ye katılmasıyla Meclis'teki bağımsız milletvekillerinin sayısı 9'a düşerken AK Parti'nin sandalye sayısı 276'ya yükselmiş oldu.

Ersin Beyaz AK Parti ye katıldı! 2

Ersin Beyaz'ın rozetini AK Parti Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

Ersin Beyaz AK Parti ye katıldı! 3

Ersin Beyaz'ın istifa ederken paylaştığı metnin tamamı şu şekilde;

Aziz Türk Kamuoyuna,

1 Kasım 2017 tarihinde maddi manevi tüm sorumluluğu üstlenerek Kurucu İstanbul İl Başkanı olarak görev aldığım siyasi hayatımdaki İYİ Parti dönemi, ortaya koyduğumuz emek, samimiyet ve irade ile şahsım adına daima kıymetli bir hatıra olarak kalacaktır.

Geçmişine, mücadelesine, inandığı değerlere hürmetsizlik etmeyen bir anlayışla siyaset yapmaya gayret ettim.

Bundan sonra da aziz milletimize karşı aynı hürmetle siyaset yapmaya devam edeceğim.

Bugün gelinen noktada Türkiye’de siyasetin giderek keskinleşen bloklaşma ekseninde yürüdüğü açıktır.

Bu tabloda farklı siyasi hatlar arasında denge kurma arayışıyla hareket eden siyasi yapıların genişleme imkânı daralmakta, toplumsal karşılık üretme kapasiteleri de sınırlanmaktadır.

İYİ Parti’nin kuruluşunda taşıdığı güçlü iddianın ve umut dalgasının beklenen etkiyi ortaya koyamadığını üzülerek müşahede etmekteyim.

Düşüncelerim, yaşadıklarım ve tecrübelerim şunu göstermektedir ki; Milletimize karşı sorumluluk bilinciyle yürüttüğümüz bu gayret; büyüme iradesi taşımayan yaklaşımların zımni ittifakıyla akamete uğratılmış, teşkilatın dinamizmini harekete geçirecek bir vizyon yerine, pasif bir sürekliliğin yeniden tahkim edilmesi tercih edilmiştir. Dahası, bu durağanlığın, teşkilatın beklentilerinin aksine, merkezî bir tasarrufla da desteklenerek kurumsallaştırılmış olmasıdır.

Siyasi atılım yönündeki beklentilerimizle mevcut yaklaşım arasında belirgin bir mesafe oluştuğu, değişen toplumsal ve siyasal ihtiyaçlara cevap verecek yeni bir vizyon yerine mevcut siyasi anlayışın devam ettirilmesine öncelik verildiği kanaatini halkımız görmektedir.

Bu tablo karşısında; temsil ettiğimiz değerlerle mevcut işleyiş arasındaki makasın her geçen gün daha da açıldığını müşahede etmek, siyasi sorumluluğum ile şahsi kanaatim arasında derin bir çelişki doğurmuştur. İnandığımız ilkeler ile fiili gerçeklik arasındaki bu uyumsuzluk, İYİ Parti çatısı altındaki siyasi faaliyetlerimi sürdürmemi imkânsız kılmıştır.

Bu çerçevede; İYİ Parti üyeliğimden istifa ettiğimi aziz milletimizin ve kamuoyunun bilgisine saygıyla arz ederim.

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Anahtar Kelimeler:
ak parti
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