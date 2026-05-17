Erzincan’da 4’üncü kattan düşen çocuk ağır yaralandı

Erzincan’da apartmanın 4’üncü katından düşen 14 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı

Alınan bilgiye göre, Kavakyolu semtindeki Hamidiye Mahallesi 4. Etap TOKİ konutlarında yaşayan otizmli 14 yaşındaki Muhammed Efe V., henüz bilinmeyen nedenle apartmanın 4’üncü katından düştü.

14 YAŞINDAKİ ÇOCUK 4. KATTAN DÜŞTÜ

Durumu fark eden ailesinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

