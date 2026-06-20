Erzincan'da ikinci el mobilya deposunda çıkan yangın söndürüldü

Işıkpınar Mahallesi'nde Hasan A'ya ait ikinci el mobilya deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İKİNCİ EL MOBİLYA DEPOSUNDA YANGIN

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevlerin çevredeki depo ve iş yerlerine sıçramaması için yoğun çalışma yürüttü.

Yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alınarak söndürülen yangında depo ile içerisindeki ikinci el mobilyalar kullanılamaz hale geldi.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, iş yeri sahibine geçmiş olsun dileklerini iletti. Aksun, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alınmasına rağmen depoda büyük çapta hasar meydana geldiğini belirterek, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığını söyledi.

Yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini ifade eden Aksun, ilgili ekiplerin incelemelerinin sürdüğünü kaydetti. Yangının çevredeki depo ve iş yerlerine sıçramadığı belirtilirken, itfaiye ekiplerinin bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır