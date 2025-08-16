HABER

Erzincan’daki trafik kazasında ölü sayısı 4’e yükseldi

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde dün iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükseldi.Dün öğlen saatlerinde Erzincan-Sivas kara yolu Kızıldağ mevkiinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetmiş 6 kişi de yaralanmıştı.

Dün öğlen saatlerinde Erzincan-Sivas kara yolu Kızıldağ mevkiinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetmiş 6 kişi de yaralanmıştı. İmranlı’daki hastaneye kaldırılan yaralılardan bir çocuk daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölü sayısı 4’e çıktı.

"Kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi"

Kazada Sare Yeşil (62), Rukiye Yörür (47), Hiray Yörür (8) olay yerinde G.K., isimli çocuk ise İmranlı Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kazada vefat eden Yeşil ve Yörür ailesinin Erzincan’a düğün merasimine katılmak üzere geldikleri öğrenildi.

