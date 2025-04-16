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Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklı sürüyor

Erzincan’da nisan ayının ortasında kar yağışı yüksek kesimler aralıklı sürüyor.

Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklı sürüyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre; Bölge genelinde hava çok bulutlu, yüksek kesimler aralıklı kar yağışlı geçecek. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yüksek kar örtüsü bulunan dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

ZİRAİ DON UYARISI

Bölgeyi etkileyecek soğuk ve yağışlı hava nedeniyle zirai don hadisesi beklendiğinden tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmeleri ve zirai don tehlikesine karşı tedbirli olmaları önem arz etmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Bölge genelinde yüksek kar örtüsü bulunan dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan Çığ
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