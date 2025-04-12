Erzincan ve ilçelerini zirai don vurdu

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker il merkezine bağlı köyler ve ilçelerde ön hasar tespit çalışması için teknik ekiplerle birlikte sahaya çıktı. Erzincan’ın merkezindeki ön hasar tespit çalışmalarına Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Özcan Tekin ile katılan Koçaker, birçok köye giderek vatandaşlarla görüştü.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri ve ilçe müdürlükleri sahada incelemelerini sürdürdüler. Nisan ayında özellikle meyve ağaçlarının çiçeklenme döneminde meydana gelen zirai don nedeniyle ekipler merkezde ve 8 ilçede çalışmalarını sürdürüyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker şunları kaydetti:

"Maalesef büyük bir zirai don afetiyle karşı karşıya kaldık. Bugün ve yarın için il genelinde ekiplerimizi teyakkuza geçirdik. Mevsim itibarıyla zirai dondan etkilenmesi muhtemel seralar, meyve bahçeleri ve hububat ekim sahalarında ön hasar tespit çalışmalarımız sürüyor.

İlk belirlemelere göre; Erzincan ilimiz ve ilçelerinde 11 Nisan 2025 günü meydana gelen kar yağışından dolayı hava sıcaklıkları düşmüştür. Nisan 2025 günü ölçülen en düşük sıcaklık -2,7 derece olmuştur. 11 Nisan 2025 günü şu ana kadar ölçülen en düşük sıcaklık ise -5,1 olarak ölçülmüştür.

Şu ana kadar ulaşan bilgilere göre; merkezde kayısı, kiraz, Üzümlü ilçesinde kayısı ve kiraz, Kemaliye ilçemizde ceviz, badem ve üzüm ile sebze fidelerinde, Tercan ilçemizde meyve ağaçları ve hububat alanları, Kemah ilçemizde ceviz, kayısı başta olmak üzere meyve türlerinde, Refahiye ilçemizde kayısı, kiraz ve erik ağaçlarında, Çayırlı ilçemizde vişne bahçelerinde, İliç ilçemizde kayısı, ceviz, armut, kiraz, badem, yulafta zirai don zararı oluşmuştur.

Ekiplerimizin önümüzdeki süreçte yapılacak olan çalışmalarla oluşturacağı raporu Valiliğimize ve Bakanlığımıza sunacağız.

Bu süreçte hem Valiliğimiz hem de Meteoroloji Müdürlüğümüzle sürekli istişarelerde bulunmaktayız. Erzincan ve ilçelerinde bu gece de don hadisesi bekleniyor. Ekiplerimiz çiftçilerimizi alabilecekleri önlemler konusunda sürekli uyarıyor. Biz buradan tekrar sera işletmelerimizi ve meyvecilik yapan çiftçilerimizi uyarıyoruz. İl Müdürlüğümüzün sosyal medya hesaplarında da alınabilecek önlemler konusunda bilgilendirmeler yapıyoruz" (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır