Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Hava sıcaklığının 10 derece düştüğü Erzincan’ın yüksek kesimlerine kar yağdı. Erzincan-Sivas kara yolu üzerindeki 2 bin 190 rakımlı Kızıldağ Geçidinde yazlık lastiklerle kara yakalanan bazı araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Erzincan’da Keşiş Dağı ve Munzur Dağlarının üst kesimleri karla kaplandı. Yüksek kesimlerde bulunan köy ve mezralarda da kış şartları kendini iyice hissettirdi.
Erzincan-Sivas kara yolunun Kızıldağ Geçidinde etkili olan kar yağışı, ulaşımı etkiledi. Kısa sürede şiddetini artıran kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı. Karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.
Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan tahminlerde; Bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, yüksek kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgâr güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, Erzurum, Erzincan, Bayburt ve çevrelerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu 1

Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu 2

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
Erzincan
En Çok Aranan Haberler

