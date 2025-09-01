HABER

Erzurum 01 Eylül Pazartesi hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum 01 Eylül Pazartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. İşte detaylar...

7 Eylül tarihlerinde yağış ihtimali bulunuyor.

Erzurum'da 1 Eylül Pazartesi günü hava genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklığı 30°C civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 13°C seviyelerinde seyredecek. Rüzgar batıdan saatte 11 km hızla esecek. Nem oranı gündüz %27, akşam %56, gece ise %75 civarında olacak.

2 Eylül Salı günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 30°C civarında olacak. 3 Eylül Çarşamba günü hava biraz daha serinleyecek. Sıcaklık 27°C'ye düşecek ve kısmen güneşli olacak. 4 Eylül Perşembe günü muhtemel sağanak veya gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklıklar yine 27°C civarında olacak. 5 Eylül Cuma günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklık 26°C civarında seyredecek. 6 Eylül Cumartesi günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 26°C civarında kalacak. 7 Eylül Pazar günü yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklık ise 24°C civarında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları 20-30°C arasında değişecek. Hava koşulları genel olarak güneşli olacak. 4 ve 7 Eylül tarihlerinde yağış ihtimali bulunuyor.

