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Erzurum 01 Haziran Pazar Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 1 Haziran 2025 Pazar günü gündüz hava durumu 23°C, gece ise 6°C civarında olacak.

Erzurum 01 Haziran Pazar Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Hava rüzgarlı ve güneşli. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor.

2 Haziran Pazartesi günü gündüz sıcaklığı 21°C, gece sıcaklığı ise 6°C civarında olacak. Hava gün boyunca güneşli ile parçalı bulutlu arası olacak. 3 Haziran Salı günü gündüz sıcaklığı 16°C, gece sıcaklığı 6°C civarında bekleniyor. Günlük sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağışlar olacağı tahmin ediliyor. 4 Haziran Çarşamba günü gündüz sıcaklığı 17°C, gece sıcaklığı 5°C civarında olacak. Gün boyunca kısmen güneşli bir hava hakim olacak. 5 Haziran Perşembe günü gündüz sıcaklığı 21°C, gece sıcaklığı 6°C civarında olacak. Hava güneşli olacak. 6 Haziran Cuma günü gündüz sıcaklığı 23°C, gece sıcaklığı 7°C civarında bekleniyor. Gün boyunca kısmen güneşli bir hava görülecek. 7 Haziran Cumartesi günü gündüz sıcaklığı 26°C, gece sıcaklığı 10°C civarında olacak. Hava çoğunlukla güneşli olacak.

Erzurum'un Haziran ayı iklimi, ortalama gündüz sıcaklıklarının 19.5°C, gece sıcaklıklarının ise 7.5°C civarında seyrettiği görülüyor. Bu dönemde yağış miktarı 71 mm. Yağmurlu gün sayısı 9, güneşli saat sayısı ise 10.2 saat olarak kaydedilmiştir.

Önümüzdeki günlerde özellikle 3 Haziran Salı günü beklenen sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağışlar sırasında su baskınlarına karşı dikkatli olunması önem taşır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda düşen ağaç dalları veya uçuşan nesnelere karşı tedbirli olunmalıdır. Gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farkları nedeniyle, sabah ve akşam saatlerinde uygun giyinmek faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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