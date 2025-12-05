Erzurum 05 Aralık Cuma Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 5 Aralık 2025 Cuma günü hava durumu, kış koşullarının tipik bir yansıması olacak. Hava çok bulutlu ve soğuk. Gündüz en yüksek sıcaklık 3°C, gece ise -3°C civarında olacak. Nem oranı %81 olacak. Rüzgar hızı 5.8 km/saat olarak bekleniyor. Basınç seviyesi 807.2 mb olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:21, gün batımı ise 16:52'dir.

Cumartesi günü, 6 Aralık 2025'te hafif kar yağışı bekleniyor. Sıcaklık gündüz 4°C, gece ise -2°C seviyelerinde olacak. Pazar günü, 7 Aralık 2025'te hafif yağmur gözlemlenecek. Sıcaklık gündüz 2°C, gece ise -7°C civarında kalacak.

Erzurum'un kış aylarındaki soğuk ve karasal iklim koşulları, özellikle Aralık ayında belirgin hale gelir. Bu dönemde hava sıcaklıkları genellikle düşer. Kar yağışı sıklıkla yaşanır. Erzurum'da kış aylarında hava koşullarına hazırlıklı olmak önemlidir.

Soğuk hava koşullarında vücut ısısını korumak için kat kat giyinmek gereklidir. Uygun giyim seçimi de önemlidir. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yollarda kayma riski bulunmaktadır. Bu nedenle dikkatli olunmalıdır. Araçların kış lastikleriyle donatılması faydalı olur. Gerekli acil durum kitlerinin bulundurulması da önemlidir. Evlerde ısınma sistemlerinin düzenli olarak bakımı yapılmalıdır. Su borularının donmaması için önlemler alınmalıdır. Bu tedbirler, kış aylarındaki olumsuz hava koşullarının etkilerini en aza indirecektir.