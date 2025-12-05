HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Erzurum 05 Aralık Cuma Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 5 Aralık 2025 günü hava durumu soğuk ve bulutlu geçecek. Gündüz sıcaklık 3°C, gece ise -3°C olacak. Yüksek nem oranı %81 tahmin ediliyor. Cumartesi günü hafif kar yağışı beklenirken, Pazar günü 2°C'ye kadar düşen sıcaklıklarla hafif yağmur ihtimali mevcut. Kış koşullarına uygun giyim, kış lastiği kullanımı ve acil durum kitleri ile kış aylarında havanın olumsuz etkileri azaltılmalıdır.

Erzurum 05 Aralık Cuma Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Erzurum'da 5 Aralık 2025 Cuma günü hava durumu, kış koşullarının tipik bir yansıması olacak. Hava çok bulutlu ve soğuk. Gündüz en yüksek sıcaklık 3°C, gece ise -3°C civarında olacak. Nem oranı %81 olacak. Rüzgar hızı 5.8 km/saat olarak bekleniyor. Basınç seviyesi 807.2 mb olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:21, gün batımı ise 16:52'dir.

Cumartesi günü, 6 Aralık 2025'te hafif kar yağışı bekleniyor. Sıcaklık gündüz 4°C, gece ise -2°C seviyelerinde olacak. Pazar günü, 7 Aralık 2025'te hafif yağmur gözlemlenecek. Sıcaklık gündüz 2°C, gece ise -7°C civarında kalacak.

Erzurum'un kış aylarındaki soğuk ve karasal iklim koşulları, özellikle Aralık ayında belirgin hale gelir. Bu dönemde hava sıcaklıkları genellikle düşer. Kar yağışı sıklıkla yaşanır. Erzurum'da kış aylarında hava koşullarına hazırlıklı olmak önemlidir.

Soğuk hava koşullarında vücut ısısını korumak için kat kat giyinmek gereklidir. Uygun giyim seçimi de önemlidir. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yollarda kayma riski bulunmaktadır. Bu nedenle dikkatli olunmalıdır. Araçların kış lastikleriyle donatılması faydalı olur. Gerekli acil durum kitlerinin bulundurulması da önemlidir. Evlerde ısınma sistemlerinin düzenli olarak bakımı yapılmalıdır. Su borularının donmaması için önlemler alınmalıdır. Bu tedbirler, kış aylarındaki olumsuz hava koşullarının etkilerini en aza indirecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: Küçükçekmece! Polisten kaçan şüpheli, yaşlı kadını arabayla ezip sürüklediYer: Küçükçekmece! Polisten kaçan şüpheli, yaşlı kadını arabayla ezip sürükledi
Hatay’da kumar baskını: 10 kişiye ceza yağdıHatay’da kumar baskını: 10 kişiye ceza yağdı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump arabuluculuk yaptı, yıllardır savaşan iki ülke barışa imza attı

Trump arabuluculuk yaptı, yıllardır savaşan iki ülke barışa imza attı

Adliye soygununda yakalanan zanlıyı o çetenin avukatı savunacak!

Adliye soygununda yakalanan zanlıyı o çetenin avukatı savunacak!

Caner Erkin'e yine tarihe geçecek ceza! Men edilmekten maç oynayamaz hale geldi

Caner Erkin'e yine tarihe geçecek ceza! Men edilmekten maç oynayamaz hale geldi

Eurovision'da İsrail boykotu! O ülkeler yarışmadan çekildi

Eurovision'da İsrail boykotu! O ülkeler yarışmadan çekildi

Vergi teklifi Meclis'ten geçti: İşte madde madde yeni düzenleme

Vergi teklifi Meclis'ten geçti: İşte madde madde yeni düzenleme

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.