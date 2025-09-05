Erzurum 05 Eylül Cuma Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 5 Eylül 2025 Cuma günü hava durumu bekleniyor. Sabah 19°C, gündüz 25°C, akşam 16°C ve gece 13°C olacak. Hava açık ve güneşli olacak. Rüzgar sabah 6 km/s, gündüz 14 km/s, akşam 4 km/s ve gece 3 km/s hızında esecek. Rüzgar doğu ve güneydoğu yönlerinden gelecek. Nem oranı sabah %51, gündüz %15, akşam %38 ve gece %50 olacak. Basınç değerleri sabah 803 hPa, gündüz 802 hPa, akşam 803 hPa ve gece 802 hPa olarak tahmin ediliyor.

Cumartesi günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 26°C ile 10°C arasında değişecek. Pazar günü hava güneşli. Sıcaklıklar 24°C ile 8°C arasında olacak.

Eylül ayı boyunca Erzurum'da ortalama yüksek sıcaklık 23°C, düşük sıcaklık ise 10°C civarındadır. Bu dönemde yağış miktarı genellikle düşüktür. Nem oranı %46 ile %64 arasında değişir.

Bu hava koşullarında sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Gündüz güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Güneş koruyucu ürünler kullanılmalıdır. Rüzgarın hızının düşük olması nedeniyle açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak ve hava durumunu düzenli olarak takip etmek faydalıdır.