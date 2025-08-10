HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Erzurum 10 Ağustos Pazar Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 10 Ağustos 2025 Pazar günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Erzurum 10 Ağustos Pazar Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 28°C civarında, gece ise 11°C civarında olacak. Rüzgar, kuzeydoğudan saatte 12 km hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. Pazartesi günü hava sıcaklığı 31°C'ye yükselebilir. Salı ve Çarşamba günleri sıcaklık 28°C civarında seyredecek. Perşembe ve Cuma günlerinde ise sıcaklıklar 27°C civarında kalacak.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin güneş ışınlarından korunması önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak, zararlı etkilerden korunmaya yardımcı olacaktır. Ayrıca, bol su tüketimi ve hafif, sindirimi kolay yiyecekler tercih edilmesi vücut sağlığını korumaya destek olacaktır. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak ve gerektiğinde gölge alanlarda dinlenmek de önemlidir.

Yüksek sıcaklıkların bulunduğu günlerde, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması gerekmektedir. Evde kalınması gereken saatlerde serin ve havadar ortamlarda bulunmak, klima veya vantilatör kullanmak rahatlama sağlayacaktır. Sıcak havalarda yiyeceklerin bozulma riski arttığı için gıda hijyenine özen göstermek ve buzdolabı kullanımına dikkat etmek önemlidir.

Hava koşullarını düzenli olarak takip etmek ve meteorolojik uyarılara dikkat etmek faydalı olacaktır. Bu sayede hem kişisel hem de çevresel güvenlik sağlanabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eski Sağlık Bakanı hayatını kaybetti!Eski Sağlık Bakanı hayatını kaybetti!
Hukuk Fakültesi barajında sürpriz gelişme: Danıştay'dan yürütmeyi durdurma kararıHukuk Fakültesi barajında sürpriz gelişme: Danıştay'dan yürütmeyi durdurma kararı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hızlandı, bir bir topluyorlar! Konutta hamleler başladı 'Fırsata dönüşüyor'

Hızlandı, bir bir topluyorlar! Konutta hamleler başladı 'Fırsata dönüşüyor'

Genç sevgili iddiası... Bodrum'da yakalandılar

Genç sevgili iddiası... Bodrum'da yakalandılar

Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı! Suçlamalar rüşvet, casusluk ve FETÖ'ye yardım

Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı! Suçlamalar rüşvet, casusluk ve FETÖ'ye yardım

Şef, Miço, Marduk… Hepsinin kod adı var! Birbirlerini bile tanımıyorlar

Şef, Miço, Marduk… Hepsinin kod adı var! Birbirlerini bile tanımıyorlar

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Ağabeyi katili açıkladı

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Ağabeyi katili açıkladı

Diyanet TV canlı yayınındaki o sözlere Diyanet'ten tepki

Diyanet TV canlı yayınındaki o sözlere Diyanet'ten tepki

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.