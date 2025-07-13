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Erzurum 13 Temmuz Pazar Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 13 Temmuz 2025 Pazar günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 32°C'ye ulaşacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 14°C seviyelerinde kalacak. Bu durum, Erzurum'un yaz aylarında görülen sıcak ve kuru hava koşullarını göstermektedir.

Erzurum 13 Temmuz Pazar Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları şöyle olacak. 14 Temmuz Pazartesi günü sıcaklık 31°C civarında seyredecek. 15 Temmuz Salı günü hafif yağmurlar etkili olacak ve sıcaklık 27°C'ye düşecek. 16 Temmuz Çarşamba günü yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Bu durum, Erzurum'un yaz aylarında hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini işaret ediyor.

Sıcak ve kuru hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin güneş ışınlarından korunmaları önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalıdır. Şapka ve güneş gözlüğü kullanmak gereklidir. Bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Hava sıcaklıklarının düşeceği günlerde ise ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Uygun kıyafetler seçmek, olası rahatsızlıkları önleyebilir. Yağışlı günlerde su birikintilerinden uzak durmak gerekir. Kaygan zeminlere dikkat etmek de kazaların önlenmesine katkı sağlar.

Erzurum'da önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik göstereceği öngörülmektedir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir. Günlük planlamaları buna göre yapmak, konforlu ve güvenli bir yaşam sürdürmek açısından faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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