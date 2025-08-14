HABER

Erzurum 14 Ağustos 2025 Perşembe hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 14 Ağustos 2025 Perşembe günü, hava durumu gün içinde 28°C, gece ise 24°C civarında olacak. İşte detaylar...

Sedef Karatay

Erzurum'da 14 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 28°C civarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 24°C'ye düşecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 9 km hızla esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %61, gündüz %27, akşam %31 ve gece %53 olacak. Basınç ise sabah 816 hPa, gündüz 818 hPa, akşam 815 hPa ve gece 814 hPa seviyelerinde ölçülecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 15 Ağustos Cuma günü gündüz sıcaklıkları 29°C, gece ise 7°C olacak. 16 Ağustos Cumartesi günü gündüz sıcaklığı 27°C, gece ise 8°C olarak tahmin ediliyor. 17 Ağustos Pazar günü gündüz sıcaklıkları 29°C, gece ise 6°C olarak öngörülüyor.

Bu sıcaklıklar ve hava koşulları göz önüne alındığında, Erzurum'da yaşayanların ve ziyaretçilerin güneş ışınlarından korunmaları önemli. Ayrıca bol su içmeleri ve hafif kıyafetler tercih etmeleri önerilir. Sabah ve akşam saatlerindeki serin havaya karşı hazırlıklı olmak için yanlarında ceket veya hırka bulundurmaları faydalı olacaktır. Rüzgarın hafif olacağı öngörülüyor. Bu dönem açık hava etkinlikleri için uygun. Ani hava değişimlerine karşı dikkatli olunması ve hava durumunun düzenli olarak takip edilmesi önemlidir.

hava durumu Erzurum
