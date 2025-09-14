HABER

Erzurum 14 Eylül Pazar Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 14 Eylül 2025 Pazar günü hava durumu genellikle güneşli olacak.

Gündüz saatlerinde sıcaklık 24°C civarında olacak. Gece ise sıcaklığın 5°C civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar doğu yönünden saatte 10 km hızla esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %61, gündüz %32, akşam %42 ve gece %61 düzeyinde olacak. Basınç sabah 819 hPa, gündüz 819 hPa, akşam 817 hPa ve gece 816 hPa olarak ölçülecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 15 Eylül Pazartesi günü gündüz sıcaklığı 26°C, gece ise 6°C olacak. 16 Eylül Salı günü gündüz sıcaklığı 24°C, gece ise 8°C olarak tahmin ediliyor. 17 Eylül Çarşamba günü gündüz sıcaklığı 23°C, gece ise 7°C olacak. 18 Eylül Perşembe günü gündüz sıcaklığı 22°C, gece 7°C olacak. 19 Eylül Cuma günü gündüz sıcaklığı 17°C, gece ise 5°C olacak. 20 Eylül Cumartesi günü gündüz sıcaklığı 20°C, gece 4°C olarak öngörülüyor.

Bu dönemde Erzurum'da hava sıcaklıkları gündüzleri 20-26°C, gece ise 4-8°C arasında değişecek. Gündüzleri güneşli ve ılıman bir hava bekleniyor. Akşam ve gece saatlerinde serinlik artacaktır. Gündüzleri hafif kıyafetler tercih edin. Akşam ve gece saatlerinde yanınızda bir ceket veya hırka bulundurmanız faydalı olacaktır. Gündüzleri güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanın. Ayrıca, cildinizi korumak adına güneş kremi sürmeniz önerilir. Serin akşam ve gece saatlerinde sıcak tutacak kıyafetler giymek sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır.

