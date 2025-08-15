HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Erzurum 15 Ağustos Cuma Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 15 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak.

Erzurum 15 Ağustos Cuma Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Erzurum'da 15 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 28°C civarında seyredecek. Gece sıcaklık ise 12°C'ye kadar düşecek. Nem oranı %21 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı ise 2.26 km/s olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 16 Ağustos Cumartesi günü sıcaklık 26°C, 17 Ağustos Pazar günü 30°C, 18 Ağustos Pazartesi günü ise 33°C olacak. Bu tarihlerde hava genellikle açık ve güneşli olacak.

Bu sıcak ve güneşli günlerde, öğle saatlerinde güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Dışarı çıkarken şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak cildinizi korur. Ayrıca, güneş kremi kullanmak da cilt sağlığınıza faydalı olacaktır. Sıcak havalarda bol su içerek vücudunuzun su dengesini korumaya özen gösterin. Spor yaparken ya da ağır işler yaparken serin saatleri tercih edin. Evde veya işyerinde klima ya da vantilatör kullanarak ortamın serinliğini sağlayabilirsiniz. Bu önlemler, sıcak havaların olumsuz etkilerinden korunmanıza yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Evden siyah torbalarla çıkarıldı! 'Pes' dedirten savunma: "Ucuza buldum, altınları bozdurup aldım" Evden siyah torbalarla çıkarıldı! 'Pes' dedirten savunma: "Ucuza buldum, altınları bozdurup aldım"
Orgeneral Levent Ergün’den Vali Çelik’e ziyaretOrgeneral Levent Ergün’den Vali Çelik’e ziyaret

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
E-Devlet'ten yardım başvuruları başladı! '10 bin liraya da dolabilir'

E-Devlet'ten yardım başvuruları başladı! '10 bin liraya da dolabilir'

Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesinin ardından 'Allah'a havale ediyorum' diyerek görevinden istifa etti

Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesinin ardından 'Allah'a havale ediyorum' diyerek görevinden istifa etti

Aktürkoğlu'nda gece yarısı rota değişti! Süper Lig devi devrede...

Aktürkoğlu'nda gece yarısı rota değişti! Süper Lig devi devrede...

Meteoroloji'den İstanbul dahil 13 il için 'sarı' alarm!

Meteoroloji'den İstanbul dahil 13 il için 'sarı' alarm!

İBB operasyonlarında yeni dalga! Beyoğlu Belediye Başkanı da aralarında

İBB operasyonlarında yeni dalga! Beyoğlu Belediye Başkanı da aralarında

Tanınmış iş insanı tutuklandı! Gazetecilere küfürler yağdırdı

Tanınmış iş insanı tutuklandı! Gazetecilere küfürler yağdırdı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.