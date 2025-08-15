Erzurum 15 Ağustos Cuma Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 15 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 28°C civarında seyredecek. Gece sıcaklık ise 12°C'ye kadar düşecek. Nem oranı %21 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı ise 2.26 km/s olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 16 Ağustos Cumartesi günü sıcaklık 26°C, 17 Ağustos Pazar günü 30°C, 18 Ağustos Pazartesi günü ise 33°C olacak. Bu tarihlerde hava genellikle açık ve güneşli olacak.

Bu sıcak ve güneşli günlerde, öğle saatlerinde güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Dışarı çıkarken şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak cildinizi korur. Ayrıca, güneş kremi kullanmak da cilt sağlığınıza faydalı olacaktır. Sıcak havalarda bol su içerek vücudunuzun su dengesini korumaya özen gösterin. Spor yaparken ya da ağır işler yaparken serin saatleri tercih edin. Evde veya işyerinde klima ya da vantilatör kullanarak ortamın serinliğini sağlayabilirsiniz. Bu önlemler, sıcak havaların olumsuz etkilerinden korunmanıza yardımcı olacaktır.