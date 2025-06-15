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Erzurum 15 Haziran Pazar Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum 15 Haziran Pazar Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak? İlde hava durumu açık olacaktır. Fırtına olasılığı bulunmaktadır.

Erzurum 15 Haziran Pazar Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?
Jale Uslu

Erzurum'da 15 Haziran 2025 Pazar günü sıcaklık 25°C ile 11°C arasında değişmesi beklenmektedir. Hissedilen sıcaklık ise 25°C civarında olacaktır. Nem oranı %62 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı 13 km/saat olarak tahmin edilmektedir. Yağış olasılığı %42 civarındadır. Gün doğumu 04:39:27, gün batımı ise 19:44:50 olarak hesaplanmıştır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişkenlik görülecek. 16 Haziran Pazartesi günü bol güneş ışığı bekleniyor. 17 Haziran Salı günü çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak. 18 Haziran Çarşamba günü de bol güneş ışığı beklenmektedir. Sıcaklık 18°C ile 21°C arasında değişmesi, nem oranının %58 ile %67 arasında olması, rüzgar hızının 12 km/saat ile 14 km/saat arasında değişmesi tahmin edilmektedir.

Bu dönemde değişken hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle 15 Haziran'da olası fırtına ve yağışlara dikkat edilmeli. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu düzenli takip etmeleri faydalı olacaktır. Güneşe maruz kalırken koruyucu önlemler almak cilt sağlığı açısından önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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