Erzurum 16 Eylül Salı Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 16 Eylül 2025 Salı günü hava durumu genellikle güneşli ve açık olacak.

Erzurum 16 Eylül Salı Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Erzurum'da 16 Eylül 2025 Salı günü hava durumu genellikle güneşli ve açık olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 24°C civarında seyredecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklığın 18°C'ye düşmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 7 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %43, akşam saatlerinde ise %35 civarında olacak. Bu koşullar, Erzurum'un tipik Eylül havasını yansıtıyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuluyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler bekleniyor. 17 Eylül Çarşamba günü hava güneşli olacak. Sıcaklık 23°C civarında olacak. 18 Eylül Perşembe günü hava biraz daha bulutlanacak ve sıcaklık 24°C'ye yükselecek. 19 Eylül Cuma günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 14°C civarında olacak. 20 Eylül Cumartesi günü de hava kısmen güneşli olacak ve sıcaklık 16°C civarında olacak. Bu dönemde hava sıcaklıkları 14°C ile 24°C arasında değişecek. Yağış beklenmiyor.

Bu hava koşulları, Erzurum'da açık hava etkinlikleri ve günlük aktiviteler için genellikle uygun görünüyor. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabileceğinden, kat kat giyinmek ve gerektiğinde bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanmak önemlidir. Rüzgar kuzeybatı yönünden eseceği için rüzgarın etkisini azaltmak için uygun kıyafetler tercih edilebilir. Bu önlemler, hava koşullarına karşı daha konforlu ve sağlıklı bir deneyim sağlar.

hava durumu Erzurum
