Erzurum 17 Haziran 2025 salı hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 17 Haziran 2025 Salı günü hava durumu güzel geçecek. Gün boyunca bol güneş ışığı olacak. Sıcaklık 21°C civarında olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 21°C'ye kadar çıkacak. Gece saatlerinde ise sıcaklığın 10°C civarına düşmesi bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Erzurum'un Haziran ayındaki ortalama değerleriyle uyumludur. Haziran ayında Erzurum'da ortalama sıcaklık 13.6°C, gündüz sıcaklığı 19.5°C, gece sıcaklığı ise 7.5°C olarak kaydedilmiştir.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları da benzer şekilde devam edecek. 18 Haziran Çarşamba günü gündüz sıcaklıkları 23°C'ye kadar yükselecek. Gece sıcaklıkları ise 10°C civarında olacak. 19 Haziran Perşembe günü gündüz sıcaklığı 22°C, gece sıcaklığı ise 9°C olacak. 20 Haziran Cuma günü ise sıcaklık 24°C'ye kadar çıkacak. Gece sıcaklığı yaklaşık 11°C olacak.

Bu dönemde Erzurum'da hava genellikle açık ve güneşli kalacak. Yüksek rakımlı bölgelerde gündüz sıcaklıkları 20°C civarına ulaşacak. Geceleri ise sıcaklık 7-8°C'ye kadar düşebilir. Akşam ve gece saatlerinde serinlik hissedilebilir.

Erzurum'un Haziran ayındaki ortalama nem oranı %61'dir. Bu da hava koşullarının genellikle kuru olduğunu gösterir.