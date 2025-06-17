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Erzurum 17 Haziran 2025 salı hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum 17 Haziran 2025 salı hava durumu güneşli ve açık olacak.

Erzurum 17 Haziran 2025 salı hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Erzurum'da 17 Haziran 2025 Salı günü hava durumu güzel geçecek. Gün boyunca bol güneş ışığı olacak. Sıcaklık 21°C civarında olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 21°C'ye kadar çıkacak. Gece saatlerinde ise sıcaklığın 10°C civarına düşmesi bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Erzurum'un Haziran ayındaki ortalama değerleriyle uyumludur. Haziran ayında Erzurum'da ortalama sıcaklık 13.6°C, gündüz sıcaklığı 19.5°C, gece sıcaklığı ise 7.5°C olarak kaydedilmiştir.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları da benzer şekilde devam edecek. 18 Haziran Çarşamba günü gündüz sıcaklıkları 23°C'ye kadar yükselecek. Gece sıcaklıkları ise 10°C civarında olacak. 19 Haziran Perşembe günü gündüz sıcaklığı 22°C, gece sıcaklığı ise 9°C olacak. 20 Haziran Cuma günü ise sıcaklık 24°C'ye kadar çıkacak. Gece sıcaklığı yaklaşık 11°C olacak.

Bu dönemde Erzurum'da hava genellikle açık ve güneşli kalacak. Yüksek rakımlı bölgelerde gündüz sıcaklıkları 20°C civarına ulaşacak. Geceleri ise sıcaklık 7-8°C'ye kadar düşebilir. Akşam ve gece saatlerinde serinlik hissedilebilir.

Erzurum'un Haziran ayındaki ortalama nem oranı %61'dir. Bu da hava koşullarının genellikle kuru olduğunu gösterir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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