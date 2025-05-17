Erzurum 17 Mayıs Cumartesi hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 17 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu sabah saatlerinde 16°C, gece ise 4°C olacak. Gündüz hava açık kalacak ve sıcaklık 16°C civarında seyredecek. Rüzgar güney yönünden saatte 12 kilometre hızla esecek. Nem oranı %63 seviyelerinde olacak.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'da hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 18 Mayıs Pazar günü hava açık olacak. Sıcaklık 16°C civarında olacak. 19 Mayıs Pazartesi günü yağmurlu hava bekleniyor. Sıcaklık 15°C civarında seyredecek. 20 Mayıs Salı günü ise yağmurlu hava koşulları devam edecek. Sıcaklık yine 15°C civarında olacak.

Bu dönemde Erzurum'da hava koşullarının değişkenlik göstereceği önemlidir. Özellikle yağmurlu günlerde dışarı çıkarken uygun yağmurluk ve su geçirmez ayakkabılar giymek faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarının gündüz ve gece arasında belirgin farklar gösterdiğini unutmamak gerekir. Sabahları daha kalın kıyafetlerle dışarı çıkmak, gün içinde ise hava sıcaklığına göre kat kat giyinmek pratik bir çözüm olacaktır. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih etmek, üşümeyi engeller. Hava koşullarını düzenli olarak takip etmek, planlama yapmayı kolaylaştırır. Bu, olumsuz hava koşullarından etkilenmemenize yardımcı olur.