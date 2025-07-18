Erzurum 18 Temmuz Cuma Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 18 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu kısmen güneşli ve hafif yağmurlu olarak öngörülmektedir. Gündüz sıcaklığı 27°C, gece sıcaklığı ise 14°C civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğudan saatte yaklaşık 3.54 km hızında esecek. Nem oranı %45 civarında kalacak.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'da hava koşulları değişkenlik gösterecek. 19 Temmuz Cumartesi günü yer yer bulutlarla karışık güneş ışığı bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 29°C, gece sıcaklığı ise 14°C olacak. 20 Temmuz Pazar gününde kısmen güneşli bir hava öngörülüyor. Gündüz sıcaklığı 28°C, gece sıcaklığı ise 13°C civarında tahmin ediliyor. 21 Temmuz Pazartesi günü çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığının 28°C, gece sıcaklığının 13°C olması öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişkenlik nedeniyle, özellikle 16 ve 17 Temmuz tarihlerinde dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır. Yağışlar yol koşullarını olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle araç kullanırken dikkatli olunmalı ve hız limitlerine uyulmalıdır. Gündüz sıcaklıkları 25-29°C arasında, akşam ve gece saatlerinde ise 12-16°C arasında değişecektir. Gündüzleri hafif ve rahat kıyafetler tercih edilebilir. Akşamları serin hava için yanınıza bir ceket almanız önerilir.