HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Erzurum 18 Temmuz Cuma Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 18 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu kısmen güneşli ve hafif yağmurlu olarak öngörülmektedir.

Erzurum 18 Temmuz Cuma Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Erzurum'da 18 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu kısmen güneşli ve hafif yağmurlu olarak öngörülmektedir. Gündüz sıcaklığı 27°C, gece sıcaklığı ise 14°C civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğudan saatte yaklaşık 3.54 km hızında esecek. Nem oranı %45 civarında kalacak.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'da hava koşulları değişkenlik gösterecek. 19 Temmuz Cumartesi günü yer yer bulutlarla karışık güneş ışığı bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 29°C, gece sıcaklığı ise 14°C olacak. 20 Temmuz Pazar gününde kısmen güneşli bir hava öngörülüyor. Gündüz sıcaklığı 28°C, gece sıcaklığı ise 13°C civarında tahmin ediliyor. 21 Temmuz Pazartesi günü çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığının 28°C, gece sıcaklığının 13°C olması öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişkenlik nedeniyle, özellikle 16 ve 17 Temmuz tarihlerinde dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır. Yağışlar yol koşullarını olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle araç kullanırken dikkatli olunmalı ve hız limitlerine uyulmalıdır. Gündüz sıcaklıkları 25-29°C arasında, akşam ve gece saatlerinde ise 12-16°C arasında değişecektir. Gündüzleri hafif ve rahat kıyafetler tercih edilebilir. Akşamları serin hava için yanınıza bir ceket almanız önerilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Piknik alanında ağacın dalı vatandaşların üzerine devrildi: 11 yaralıPiknik alanında ağacın dalı vatandaşların üzerine devrildi: 11 yaralı
Samanlıkta çıkan yangın 3 eve sıçradıSamanlıkta çıkan yangın 3 eve sıçradı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beyaz Saray Sözcüsü ABD Başkanı Trump'ın hastalığını açıkladı

Beyaz Saray Sözcüsü ABD Başkanı Trump'ın hastalığını açıkladı

Arap aşiretler silahlandı, Dürzilere saldırı başlattı

Arap aşiretler silahlandı, Dürzilere saldırı başlattı

İranlı eşi gündem oldu! Görenler aynı şeyi söyledi! 'Şanslı adam'

İranlı eşi gündem oldu! Görenler aynı şeyi söyledi! 'Şanslı adam'

Kredi faizleri düşüyor ama kötü haberi de verdi

Kredi faizleri düşüyor ama kötü haberi de verdi

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni gözaltı kararları

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni gözaltı kararları

28 ilde düğmeye basıldı! Onlarca gözaltı var

28 ilde düğmeye basıldı! Onlarca gözaltı var

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.