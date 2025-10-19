HABER

Erzurum 19 Ekim Pazar hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 19 Ekim'de hava durumu açık ve güneşli bir günde başlayacak. Sıcaklık sabah 8°C, gündüz 14°C, akşamda 6°C civarında kalacak. 20 Ekim'de parçalı bulutlu, 21 Ekim'de ise sağanak yağmur bekleniyor. Dışarıda zaman geçirecekler, yağmurlu günler için uygun kıyafetler giymeli. Hava sıcaklıkları düşerken, kat kat giyinmek önem taşıyor. Yüksek kesimlerde kar bekleniyor.

Erzurum'da 19 Ekim 2025 Pazar günü hava durumu, sabah saatlerinde açık ve güneşli. Sıcaklık 8°C civarında. Gündüz saatlerinde hava açık ve güneşli. Sıcaklık 14°C civarında. Akşam saatlerinde yine açık ve güneşli. Sıcaklık 6°C civarında. Gece saatlerinde hava açık ve güneşli, 4°C civarında bekleniyor.

20 Ekim Pazartesi günü hava parçalı bulutlu. Sıcaklık 13°C civarında olacak. 21 Ekim Salı günü hava yer yer sağanak yağmurlu. Sıcaklık bu gün 7°C civarına düşecek. 22 Ekim Çarşamba günü hava açık ve güneşli. Sıcaklık tekrar 13°C civarına yükselecek.

Bu dönemde özellikle 21 Ekim Salı günü yağışlı hava bekleniyor. Dışarıda vakit geçirecekler için uygun yağmurluk ve su geçirmez ayakkabı giymeleri önemli. Islanmaktan kaçınmak gerekiyor. Hava sıcaklıkları düşüyor. Sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olunmalı. Kat kat giyinmek, vücut ısısını korumak açısından faydalıdır.

Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Dağcılık veya doğa yürüyüşü planlayanlar, hava koşullarını yakından takip etmeli. Gerekli ekipmanları yanlarında bulundurmak önem taşıyor.

