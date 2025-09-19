HABER

Erzurum 19 Eylül Cuma hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 19 Eylül Cuma hava durumu hafif yağmurlu olacak. İşte detaylar...

Erzurum'da 19 Eylül 2025 Cuma günü hava durumu sabah saatlerinde hafif yağmurlu olacak. Gündüz ise açık ve güneşli geçmesi öngörülüyor. Sıcaklık sabah 12°C, gündüz ise 20°C civarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 17°C'ye düşecek. Rüzgar güneybatıdan eserek saatte 10-15 km hıza ulaşacak.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 20 Eylül Cumartesi günü parçalı bulutlu ve güneşli bir hava olacak. 21 Eylül Pazar günü çoğunlukla güneşli olması öngörülüyor. Sıcaklık gündüz saatlerinde 15-16°C, gece ise 3-5°C arasında değişecek. Pazartesi günü hava daha sıcak geçecek. Gündüz sıcaklıkları 18°C'ye kadar yükselebilir.

Bu dönemde Erzurum'da hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli olacak. Sabaha ve akşama dikkat edilmelidir. Hava sıcaklıkları bu saatlerde düşebilir. Özellikle sabahları ve akşamları daha kalın giysiler tercih edilmesi faydalı olacak. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanılması önerilir. Hafif yağmurlara karşı hazırlıklı olmak için yanınızda bir şemsiye bulundurmanızda yarar vardır.

Erzurum'un yüksek rakımı ve dağlık yapısı nedeniyle hava koşulları hızla değişebilir. Doğa yürüyüşleri veya açık hava etkinlikleri planlayanlar havayı düzenli kontrol etmeli. Gerekli önlemleri almak önemlidir. Ayrıca sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşmesi göz önünde bulundurulmalı. Kalın giysiler tercih edilmesi faydalı olacaktır.

