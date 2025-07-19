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Erzurum 19 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve parçalı bulutlu olacak.

Erzurum 19 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Erzurum'da 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları yaklaşık 29°C, gece sıcaklıkları ise 13°C civarında seyredecek. Rüzgar hızı 12 km/saat civarında olacak. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri ve dışarıda vakit geçirmek için uygun bir gün sunuyor.

20 Temmuz Pazar günü bölgede bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 26°C, gece sıcaklıkları 12°C civarında olacak. 21 Temmuz Pazartesi günü hava çoğunlukla güneşli geçecek. Gündüz sıcaklıkları 28°C, gece ise 12°C civarında olacak. 22 Temmuz Salı günü hava yine çoğunlukla güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 30°C, gece 14°C civarında seyredecek. Hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini göz önünde bulundurarak, planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır.

Özellikle 20 Temmuz Pazar günü yağışlı hava koşullarına karşı hazırlıklı olmakta fayda var. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya yağmurluk almayı unutmayın. Ani hava değişimlerine karşı koruma sağlayacaktır. Ayrıca, yağışların yol koşullarını olumsuz etkileyebileceğini unutmamak gerekir. Araç kullanırken dikkatli olunmalı ve hız limitlerine uyulmalıdır. Gündüz sıcaklıkları 25-30°C arasında, akşam ve gece saatlerinde ise 12-16°C arasında değişecektir. Gündüzleri hafif ve rahat kıyafetler tercih edebilirsiniz. Akşamları serin hava için yanınıza bir ceket almanız önerilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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