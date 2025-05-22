Erzurum 22 Mayıs Perşembe hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 22 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu gündüz saatlerinde 22°C, gece saatlerinde ise 7°C olacak. Daha sıcak bir hava bekleniyor. Bu sıcaklık, Erzurum'un tipik Mayıs ayı ortalamasının üzerinde. Bölgede daha ılıman bir gün yaşanacak.

Önümüzdeki günlerde 23 Mayıs Cuma günü 23°C, 24 Mayıs Cumartesi günü 22°C ve 25 Mayıs Pazar günü 23°C civarında sıcaklıklar öngörülüyor. Bu durum, Erzurum'da hafta sonu boyunca mevsim normallerinin üzerinde bir hava bekleniyor.

24 ve 25 Mayıs tarihlerinde sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış ihtimali var. Bu durum, açık hava etkinlikleri planlayanlar için hazırlıklı olmaları gerektiğini gösteriyor.

Bu dönemde ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Günlük hava tahminlerini düzenli olarak takip etmek, planlarınızı buna göre ayarlamak gerekir. Ani yağışlara karşı uygun giysiler bulundurmak olası olumsuzlukların önüne geçebilir.

Erzurum'da önümüzdeki günlerde daha sıcak ve yağışlı bir hava bekleniyor. Hava koşullarına uygun planlamalar yapmak, olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmanızı sağlayacaktır.