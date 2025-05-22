HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Erzurum 22 Mayıs Perşembe hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum 22 Mayıs Perşembe hava durumuna göre, sabah saatlerinde sıcaklık 22°C, gece ise 7°C civarında olacak.

Erzurum 22 Mayıs Perşembe hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Erzurum'da 22 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu gündüz saatlerinde 22°C, gece saatlerinde ise 7°C olacak. Daha sıcak bir hava bekleniyor. Bu sıcaklık, Erzurum'un tipik Mayıs ayı ortalamasının üzerinde. Bölgede daha ılıman bir gün yaşanacak.

Önümüzdeki günlerde 23 Mayıs Cuma günü 23°C, 24 Mayıs Cumartesi günü 22°C ve 25 Mayıs Pazar günü 23°C civarında sıcaklıklar öngörülüyor. Bu durum, Erzurum'da hafta sonu boyunca mevsim normallerinin üzerinde bir hava bekleniyor.

24 ve 25 Mayıs tarihlerinde sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış ihtimali var. Bu durum, açık hava etkinlikleri planlayanlar için hazırlıklı olmaları gerektiğini gösteriyor.

Bu dönemde ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Günlük hava tahminlerini düzenli olarak takip etmek, planlarınızı buna göre ayarlamak gerekir. Ani yağışlara karşı uygun giysiler bulundurmak olası olumsuzlukların önüne geçebilir.

Erzurum'da önümüzdeki günlerde daha sıcak ve yağışlı bir hava bekleniyor. Hava koşullarına uygun planlamalar yapmak, olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmanızı sağlayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uzundere’de midibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralıUzundere’de midibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Araçta sıkışan sürücü yaralı olarak çıkarıldıAraçta sıkışan sürücü yaralı olarak çıkarıldı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sahipsizler dizisinde zorla birliktelik sahnesi tepki çekti! "Hiç yakışmamış diziye"

Sahipsizler dizisinde zorla birliktelik sahnesi tepki çekti! "Hiç yakışmamış diziye"

Halk otobüsleri kontak kapattı, duraklarda yoğunluk oluştu

Halk otobüsleri kontak kapattı, duraklarda yoğunluk oluştu

Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem!

Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem!

Özel bankada 34 milyon liralık vurgun! Neler yapmış neler: Borç ödemiş, kripto almış, nişanlısına göndermiş...

Özel bankada 34 milyon liralık vurgun! Neler yapmış neler: Borç ödemiş, kripto almış, nişanlısına göndermiş...

Aci’nin babasından Şükriye Aci'ye tepki! "Oğlumun kanını sattı" diyerek ne kadar para ödendiğini açıkladı

Aci’nin babasından Şükriye Aci'ye tepki! "Oğlumun kanını sattı" diyerek ne kadar para ödendiğini açıkladı

ABD'de, 2 İsrail Büyükelçiliği çalışanı öldürüldü

ABD'de, 2 İsrail Büyükelçiliği çalışanı öldürüldü

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.