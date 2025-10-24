Erzurum 24 Ekim Cuma Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 24 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu sabah saatlerinde 14°C civarında başlayacaktır. Gece saatlerinde sıcaklık 3°C'ye düşecektir. Hissedilen sıcaklık ise 6°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %70 civarındadır. Rüzgar hızı güney yönünden 6 km/saat beklenmektedir. Gün boyunca hava kapalı ve bulutlu olacaktır. Gün doğumu saati 06:35, gün batımı saati 17:23'tür.

25 Ekim Cumartesi günü hava az bulutlu olacak. Sıcaklıklar 13°C ile 5°C arasında değişecektir. 26 Ekim Pazar günü ise parçalı bulutlu bir hava beklenmektedir. Sıcaklıklar 14°C ile 6°C arasında seyredecektir. 27 Ekim Pazartesi günü hava kapalı ve bulutlu olacaktır. Sıcaklıklar 17.4°C ile 6.8°C arasında değişecektir.

Ekim ayı Erzurum'da genellikle serin ve yağışlı geçer. Gündüzleri sıcaklıklar 15°C civarına ulaşabilir. Geceleri sıcaklık 3°C'ye kadar düşebilir. Nem oranı yüksektir. Rüzgarlar genellikle güney yönünden hafif hızda eser.

Bu hava koşulları göz önüne alındığında, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşeceğini hatırlamak önemlidir. Gün boyunca hava kapalı ve bulutlu olacağı için güneş ışığından yeterince faydalanamayabilirsiniz. Kat kat giyinmek ve yanınızda bir yağmurluk veya şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgarın hafif hızda esmesi nedeniyle açık hava etkinlikleri planlarken rüzgarın etkisini dikkate almanızda yarar vardır.