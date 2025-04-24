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Erzurum 24 Nisan Perşembe Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 24 Nisan 2025 Perşembe günü hava durumu sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olacak. Sıcaklık 18°C civarında seyredecek. Gece sıcaklıkları ise 8°C'ye düşecek. Bu dönemde Erzurum'un tipik iklim özellikleri yağışlı ve serin hava koşullarının beklenmesine neden oluyor.

Erzurum 24 Nisan Perşembe Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

25 Nisan Cuma günü yağmur geçişleri bekleniyor. 26 Nisan Cumartesi günü sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış olacak. 27 Nisan Pazar günü yer yer bulutlu, ardından güneşli hava koşulları öngörülüyor. 28 Nisan Pazartesi günü bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış yaşanacak. 29 Nisan Salı günü sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. 30 Nisan Çarşamba günü bulutlu ve güneşli hava olacak. Bu dönemde Erzurum'da yağışlı ve serin hava koşulları devam edecek.

Bu hava koşulları altında özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymek önemlidir. Gök gürültülü sağanak yağışların olduğu günlerde yıldırım riskine karşı açık alanlardan uzak durulmalı. Güvenli kapalı alanlarda kalmak gerekmektedir. Sıcaklıkların serin seyredeceği bu günlerde kat kat giyinmek vücut ısısını korumak açısından faydalıdır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da önemlidir. Yağışların zeminleri kayganlaştırabileceği unutulmamalıdır. Araç kullanırken dikkatli olmak, olası kazaların önüne geçmek adına önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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